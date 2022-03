"No me asusta la pobreza": Marcianeke comparte reflexión sobre su estilo de vida en Instagram

Una nueva reflexión fue la que compartió Marcianeke en su cuenta de Instagram, una que corresponde a una cita que circula por Internet.

El chileno acostumbra a compartir en sus redes sociales pensamientos y frases con las que reflexiona sobre su arrollador éxito y deja ver su forma de entender la vida.

La frase de Marcianeke

En la noche de este domingo 6 de marzo, el cantante subió una historia a su perfil de Instagram de una cita escrita con letras blancas sobre un fondo negro.

Esta dice: "Cuando tengo plata, gasto y cuando estoy pelado me la rebusco. No me asusta la pobreza ni le corro a la riqueza".

"He comido en restaurantes caros y otras veces solo he tenido dos mil (pesos) para un par de fritos, y me la vacilo igual sin tanto cuento", señala la historia.

Historia de Marcianeke

El cambio de look de Marcianeke

Durante la primera semana de marzo, el artista se sometió a una decoloración de pelo, aplicándose directamente una mezcla de agua oxigenada con polvos decolorantes, los que generan una sensación de ardor momentánea en la cabeza.

El joven subió un video en donde aparece con su cabello totalmente tapado con papel aluminio, escribiendo: "Qué dolor esta hue... jajajajaja", haciendo señas de no estar pasándola bien.

Tan incómodo estaba, que incluso anunció que seguiría este viernes 4 con su cambio de look. "Mañana seguimos sufriendo", aseguro, en un clip donde aparece levantando su dedo medio frente a la cámara.

