Danny Ocean regresa a Chile: ¿Cuándo y dónde se realizará su concierto?

El cantante venezolano Danny Ocean anunció a sus cientos de seguidores que ha sumado nuevas fechas a su gira por Latinoamérica y Estados Unidos, incluyendo una parada en territorio chileno.

Se trata de DannOcean Tour 2022, recorrido que mantendrá ocupado al artista desde febrero hasta octubre de este año, siendo Monterrey, México, su última parada promocionando su nuevo álbum "@dannocean".

Este álbum recién estrenado el pasado 18 de febrero, tuvo gran impacto entre los seguidores de Danny por encantar con sus colaboraciones, entre las que destacan artistas como Tini, Tokischa, Guaynaa y Justin Quiles.

Rápidamente, este nuevo proyecto consiguió reconocimiento en Spotify, siendo el octavo álbum debut más escuchado de Estados Unidos entre el 18 y el 20 de febrero.

The top 10 debut albums in the USA 🎶 (February 18-20, 2022) #SpotifyCharts pic.twitter.com/F9xhHRA9ub