SAG Awards 2022: Revisa dónde ver la premiación y a qué hora comienza

La noche de este domingo está destinada al cine y a tus actores favoritos, que podrían ser galardonados por el sindicato de actores de Estados Unidos, quienes reconocen a las mejores interpretaciones del año.

Se trata de los SAG Awards 2022, premiación que antecede y prepara el ambiente para los futuros Premios Óscar.

En la 28° edición de los SAG Awards, destaca lo mejor del 2021. La premición aún no tiene un presentador para la ceremonia, y probablemente tampoco lo tenga, tal como se ha visto en los últimos años. No obstante, Alexandra Daddario y Ross Butler, estarán a cargo de mostrar el detrás de escenas.



La edición número 28 de los SAG Awards se llevará a cabo este domingo 27 de febrero a contar de las 22:00 hora chilena.

Los SAG Awards 2022 serán transmitidos por la señal de TNT, directo desde el Barker Hangar, en Santa Mónica, California.

Live AND in-person? 😏 SAVE THE DATE: We’ll be together again on Sunday, Feb. 27, 2022 on @tntdrama and @TBSNetwork pic.twitter.com/fBUny0yzLT