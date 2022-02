"Los Padrinos Mágicos" en live-action: Revisa el primer tráiler de la serie

El próximo 31 de marzo llegará a la cartelera del streaming de Paramount+ una adaptación de la famosa serie de niños "Los Padrinos Mágicos", en su versión live-action.

La serie contará con 13 episodios y la historia será "actualizada en el tiempo". Esta nueva producción no contendrá la trama original y demostrará cómo la vida de Timmy con Wanda y Cosmo se volverá a repetir y pasará de generación en generación para que sus padrinos mágicos sigan haciendo su trabajo.

El personaje de Timmy Turner será caracterizado por Caleb Pierce, reconocido en la serie como el adulto con gorra rosada, prenda característica con la que se identificaba al niño que protagonizaba la serie de Nickelodeon.

La producción audiovisual estará disponible en primera instancia solo en Estados Unidos, Canadá, Australia, los países nórdicos y América Latina.

Originalmente, la serie "Los Padrinos Mágicos", emitida en Nickelodeon entre el 2001 y el 2017, contaba la historia de "Timmy", un niño de 10 años, que vive aventuras fuera de lo común con sus padrinos, las hadas llamadas Wanda y Cosmo.

En esta ocasión, la producción dará un salto en el tiempo y aparecerá Timmy cuando adulto y tomará la decisión de sus hadas madrinas a su prima de 13 años, "Viv Turner", para que la ayuden en su nueva vida.

Entre tanto, otro niño descubre la existencia de Cosmo y Wanda, por lo que a los jóvenes les tocará compartirse el poder de los padrinos mágicos.

