"El Estafador de Tinder" da su primera entrevista: "Solo era un chico soltero que quería conocer a algunas chicas"

Revuelo mundial ha causado desde su estreno el documental de Netflix "El Estafador de Tinder", el cual muestra la historia de Simon Leviev, cuyo nombre real es Shimon Hayut, un hombre que se dedicaba a engañar y realizar millonarios fraudes a las mujeres que conocía en la aplicación de citas.

Los próximos días 21 y 22 de febrero el programa estadounidense "Inside Edition" emitirá la primera entrevista de Hayut a nivel mundial. En esta, el hombre de 31 años se defiende de las acusaciones, asegurando no ser un fraude, y señalando ser "el caballero más grande del mundo".

"No soy un fraude"

En el adelanto de la entrevista se ve a Hayut acompañado de su novia, la modelo Kat Kolin, señalando que "No soy un fraude, no soy un farsante. La gente no me conoce, así que no pueden juzgarme".

El israelí señala además que la producción de la plataforma de streaming se presenta como un documental, "pero en realidad es como una película completamente inventada".

"Solo era un chico soltero que quería conocer a algunas chicas de Tinder", dice Hayut antes de asegurar que era "el caballero más grande del mundo".

"El Estafador de Tinder"

Según el diario noruego "VG", quienes en 2019 hicieron el reportaje en el que se basó el documental de Netflix, Simon Hayut se hacía pasar por el hijo de un millonario empresario para engañar a sus citas.

Este fue detenido en Atenas por la policía griega y extraditado a Israel, en donde en diciembre de 2019 fue condenado a 15 meses de prisión por robo y fraude en causas anexas a las del documental. Después de cinco meses fue puesto en libertad por buena conducta y hoy vive en Tel Aviv.

Mira el adelanto de la entrevista:

