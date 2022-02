"No me hace ninguna gracia": El reclamo de Lisandra Silva a la persona que le quitó su antojo de embarazo

La influencer y modelo cubana, Lisandra Silva, se encuentra en la recta final de su segundo embarazo que, según ella misma ha confesado, ha tenido más de una complicación en términos de salud.

Hace un tiempo la exchica reality detalló que durante la espera de su hija Leiah, ha presentado alteraciones hormonales que le han provocado antojos.

De hecho, fue este el síntoma que la llevó a exponer un particular reclamo mediante su cuenta de Instagram, donde acusó que un integrante de su familia la dejó sin el alimento que había guardado para disfrutar durante la noche.

"No me hace ninguna gracia"

Silva utilizó el formato stories para contar a sus más de 2 millones de seguidores que su esposo, el bailarín chileno Raúl Peralta, se comió un helado que era de ella.

"Cuando vas a buscar ese helado a las 12:00 AM que guardaste encarecidamente y ya no está", partió explicando la también emprendedora en el post.

En la misma línea, le envió una clara indirecta a su pareja: "A todos los hombres con su mujer embarazada, si te comes el helado, reponlo", añadió.

En una nueva publicación, Lisandra mostró su descontento por esta acción, ya que adjuntó una captura de pantalla de una aplicación de delivery, donde se ve que no hay ningún local abierto a esa hora. "No me hace ninguna gracia", señaló junto a la imagen.

Pese a lo anterior, la cubana ha destacado que rol como padre de su pequeño hijo Noah, haciéndose cargo de él cuando ella lo está pasando mal.

"Me siento bendecida que nuestro hijo tiene su mami y su papi. Es lindo ver disfrutar de su papá todo el día. Cómo se aman, cómo juegan juntos. Estoy súper hormonal y el apoyo de Raúl es todo", manifestó hace algún tiempo en la misma plataforma.

