WhatsApp Web: Llega la actualización en los audios que muchos esperaban

A inicios de este 2022, Meta, la aplicación dueña de WhatsApp y Facebook, anunció que este año se vendrían nuevas funciones la aplicación líder en mensajería instantánea, incluyendo para los mensajes de audio.

Si bien esto era lo único que se sabía al respecto, WABetaInfo no pudo adelantarse a la sorpresa que tenía WhatsApp, y que llegó sorpresivamente a la aplicación, a tal punto que muchos usuarios desconocen la nueva herramienta.

El pasado 11 de enero, se había anunciado que los mensajes de voz seguirían evolucionando como lo venía haciendo desde inicios de 2021, cuando se añadió la posibilidad de escucharlos a una velocidad más rápida de lo normal.

Audios en segundo plano

Esa vez, se había anunciado la posibilidad de escuchar los mensajes de audio en segundo plano mientras navegas en otros chats de la aplicación; ideal para las personas que hacen más de una cosa al mismo tiempo.

Aunque finalmente llegó el día en que esto se hizo realidad, la actualización no eran tal como se esperaba, ya que si bien ahora existe la posibilidad de escuchar un mensaje de audio mientras respondes un chat diferente, esto solo se puede realizar en WhatsApp Web (desde un computador).

WhatsApp is rolling out the global voice note player!



The global voice note player is under development on WhatsApp beta for Android, but it is available to some iOS beta testers today!https://t.co/5BsrTkbQnh — WABetaInfo (@WABetaInfo) January 11, 2022

Una vez das clic para que empiece a reproducirse el audio y luego sales del chat, una pestaña verde se desliza hacia la parte inferior de chats, permitiendo que sigas navegando por tu aplicación, sin detenerte solamente a oír el mensaje.

Actualizaciones de 2022

Con el inicio de un nuevo año, las aplicaciones comienzan a renovar sus funciones para mantenerse posicionadas entre las más utilizadas, de ahí que WhatsApp decidió anunciar 7 nuevas herramientas para mejorar la calidad en la experiencia del usuario.

En favor de la seguridad de quienes usan la aplicación, WhatsApp confirmó que cada cuenta podría hacerse invisible para otros usuarios. Asimismo, permitirá ocultar información a contactos específicos de tu agenda y, en última instancia, la posibilidad de eliminar mensajes sin límite de tiempo.

WhatsApp is planning to add the "My contacts except..." option for Last Seen, Profile Picture and About, so you will be able to exclude specific contacts without disabling the feature! 💯

Note: you cannot see the last seen of excluded contacts.



Availability: in a future update. pic.twitter.com/LWTihboePd — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 7, 2021

Por otra parte, la app debería permitir próximamente la transcripción de los mensajes de audio, dentro de la misma red social, facilitando el entendimiento de algunos mensajes, así como también permitirá crear tus propios stickers sin salir de la red.

Finalmente, permitirá reaccionar a cada mensaje, algo similar a la herramienta que tiene disponible Instagram, así como la fusión entre estas 2 redes sociales, permitiendo que se pueda ver contenido de la app morada dentro de WhatsApp.

@WhatsApp is working on the possibility to play #Instagram Reels within WhatsApp, for a future update. — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 11, 2021

