"Es una mujer de muy buen corazón": Pampita habló por primera vez del romance de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

Carolina Ardohain, mejor conocida "Pampita", opinó sobre la relación que tiene su exmarido, el actor chileno Benjamín Vicuña, junto a la argentina Eli Sulichin.

Ambos estuvieron juntos por más de una década años y tuvieron cuatro hijos durante su matrimonio: Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio.

La opinión de Pampita

Mientras el actor junto a Sulichin se encuentran disfrutando de su amor en las románticas calles de Francia, Ardohain fue consultada por un programa de farándula argentino por la nueva relación de su exmarido.

La prensa trasandino le preguntó a la modelo: "¿Avalas el romance de Vicuña, con quien últimamente tienes una buena relación, y Eli?". Esta consulta se origina luego de que "Pampita" le diera "Me gusta" a una foto de la pareja en Instagram.

Al respecto, ella contestó que "lo que les digo a ellos se los digo en persona, no públicamente", evadiendo la incómoda pregunta.

No obstante, complementó lo anterior diciendo que "quiero muchísimo a la mamá de Eli, que es mi amiga. A Eli la conozco hace muchos años, es una mujer de muy buen corazón y bueno... lo que tenga que decir, se los digo en privado".

Luego, el periodista le consultó qué opina sobre que los ex tengan una buena relación: "Yo creo que es muy bueno que la familia esté bien. Y para los chicos que los padres estén bien, es muy bueno. No se puede disimular cuando no se está pasando un buen momento".

Benjamín Vicuña conoció a Eli Sulichin en casa de Ardohain, en una fiesta familiar que la exmodelo ofreció. Medios argentinos aseguraron que el flechazo fue inmediato y que en la misma celebración, intercambiaron teléfonos y a los días tuvieron su primera cita.

