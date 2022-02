"Los buenos somos más": La reflexión de Nathalie Vera ante la masiva llegada de migrantes a Chile

La crisis de migración que se vive en el norte de Chile no ha dejado indiferente a la actriz venezolana de "#PobreNovio", Nathalie Vera.

En su cuenta de Instagram, la joven que interpreta a "Génesis" en la mencionada teleserie dio su sincera opinión sobre lo que está ocurriendo en lugares como Iquique, al mismo tiempo que arremetió contra quienes han llegado a delinquir al país.

"Los buenos somos más"

Mediante una serie de historias de la mencionada red social, Vera realizó un largo discurso para opinar sobre la situación en Chile. Partió reflexionando sobre los comentarios que ha recibido y cómo los personajes públicos siempre responden a las opiniones negativas, pasando por alto las positivas que puedan tener sus fans.

Lo anterior lo comparó con que últimamente, bajo su punto de vista, se ha hecho eco solo de los venezolanos que llegaron a delinquir a Chile, y no de la gran mayoría que trabaja honradamente.

"Pasamos mucho por alto los comentarios buenos (...) no le damos esa importancia", sentenció de entrada, para luego ejemplificar su punto de vista con la situación del norte.

Al respecto, señaló que "sé muy bien lo que está pasando en el norte del país con el tema de los venezolanos, antisociales, marginales, que están rayando el nombre de los venezolanos acá en chile, que nos están dejando súper mal".

"Que están cometiendo delitos y que nos dejan súper mal parados y rayan el nombre de los venezolanos que tanto nos había costado esforzarnos para que los chilenos se dieran cuenta de que somos buenas personas", agregó sobre lo anterior.

"Respeten los tiempos para trámites"

Luego, se refirió a cómo sus compatriotas y ella misma han visto atrasados algunos trámites legales con Chile, lo que no la deja tranquila sobre su situación migratoria.

"Los que estamos acá legalmente, los que queremos trabajar, salir adelante, 'echándole pichón' desde hace rato, nos hemos visto eclipsados desde hace mucho rato por las cosas malas que hacen algunos", sentenció, para dar a conocer que su visa definitiva está sin avanzar desde mediados de 2021.

"Entonces los que estamos acá, si queremos hacer las cosas bien no nos prestan la atención debida, no se realizan los trámites correspondientes en el tramo de tiempo que debería ser y no nos prestan atención, solo lo malo", lamentó.

No obstante, afirmó que puede entender el retraso porque el fenómeno migratorio ha sido masivo. "Los buenos somos más, queremos hacer las cosas bien y que nos respeten los tiempos para los trámites", escribió sobre un video hablando del mismo tema.

"Tengo miedo de que la gente lo vaya a tomar mal, de que no vayan a entender el mensaje, de que me manden a freír monos, de que me vayan a mandar a irme del país. Pero era algo que yo había pensado, indagado e investigado y pensé que tengo razón y tenía que decirlo", cerró.

