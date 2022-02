Se fueron de reto en Catar: La anecdótica luna de miel de Mariana Alcalde y su esposo León Sabah

Una luna de miel de ensueño vivió la exchica reality y diseñadora de vestidos de boda, Mariana Alcalde, junto a su esposo, León Sabah, recorriendo Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

Los dos se casaron en noviembre de 2021, tras haberse conocido en abril del mismo año a través de Instagram. De hecho, el viaje por Asia que duró casi un mes y medio, les permitió conocerse mucho más.

La luna de miel de Mariana Alcalde

Fue Mariana quien se encargó de organizar el alojamiento y todos los tours que tomaron, mientras León fue quien estaba a cargo de todos los trámites legales como las visas y los permisos, de acuerdo a lo que ella contó a LUN.

Mariana Alcalde y León Sabah

Uno de los primeros lugares que visitaron fue Catar, donde estuvieron en un famoso mercado en donde quisieron fotografiarse en románticas poses. Por lo anterior se fueron de reto por parte de un ciudadano, quien les advirtió que "no podíamos darnos la mano o besarnos (en la calle), que eso causaba molestias y que incluso alguien podría llamar a la policía", narró.

El Año Nuevo lo celebraron en Emiratos Árabes Unidos, observando los fuegos artificiales del Burj Khalifa, en la ciudad de Dubai. Allí, Alcalde aprovechó de comprar vestidos para traerse como inspiración a Chile.

Mariana Alcalde en Dubai

Ya en Tailandia, la diseñadora conoció un poco más a su pareja, de quien desconocía que tenía fascinación por la comida con ají. "Yo no sabía que a él le gustaba tanto el picante y se tomó unas sopas allí que le fascinaron", recordó.

En la ciudad de Bangkok, conocieron el Gran Palacio, en donde Mariana tuvo que estar completamente tapada para poder visitarlo con tranquilidad, aunque pasó una divertida anécdota con la prenda que escogió.

"Me compré un vestido largo en Catar, que era cien por ciento poliéster, pensé que no era tan grave y en un momento me empecé a ahogar, porque el diseño no tenía ninguna abertura", relató entre risas.

