"¡Fue el colmo!": Javiera Contador revela incómodo momento que vivió junto a sus hijos en restaurante en Perú

La actriz Javiera Contador estaba pasando unas agradables vacaciones junto a su familia en Máncora, Perú, pero lamentablemente una incómoda situación amargó un poco las felices jornadas.

Fua a través de varias historias de Instagram en que la comediante denunció a un restaurante de la localidad del norte peruano, debido a una larga espera por una reservación que terminó con no poder ingresar al local porque este "no aceptaba niños".

Todo sobre Javiera Contador

"Íbamos con tanta fe"

Según explicó la jurado de "The Covers", por WhatsApp hizo una reserva para tres adultos, además de dos niños, sus hijos Mila y Theo. Hasta ese momento y con la reserva confirmada todo iba bien, pero en la puerta del establecimiento le dijeron que los dos niños no podían entrar.

"Yo no creo que sea obligación que en todas partes tengan que aceptar niños, pero estamos en Máncora, me recomendaron un lugar y las reservas se hacen por WhatsApp por temas de pandemia y aforo", relató en un video que tituló con el comentario: "Íbamos con tanta fe y terrible decepción".

En su relato, Contador señala que hizo la reservación al mediodía, para eso de la 1:30 de la tarde, al llegar a este restaurante, estuvieron esperando por cerca de una hora para poder entrar, pero en el lugar se llevaron una "terrible decepción".

"Estuvimos harto... Yo le puse en la reserva mi nombre y que éramos tres adultos y dos niños. Y entonces cuando llegamos me dicen que no, que los niños no se aceptan", dijo con una pequeña risa por la situación.

Instagram @javiera_contador

"Fue el colmo"

Posteriormente, la actriz hizo parte de sus historias a Mila y Theo, quienes bastante molestos relataron lo que les tocó vivir.

"¡Esperamos una hora, una hora entera! Y cuando llegamos nos dicen que no se aceptan niños", relataba Mila.

"¡Eso fue el colmo, el colmo!", decía por su parte Theo, quien además señaló que tras ser "echado" del restaurante se despidió del local con un gesto "amenazante".

Instagram @javiera_contador

"No cuesta nada avisar, los niños tienen sentimientos", titulaba la actriz a uno de los videos en los que aparecían sus hijos. "Para cerrar el tema, en ninguna parte de su página ponen que no se aceptan niños", finalizó.

Todo sobre Famosos chilenos