La polémica historia detrás del video "Heart-Shaped Glasses": Evan Rachel Wood denuncia que Marilyn Manson la violó

Brian Warner, el nombre de pila del músico mejor conocido como Marilyn Manson, negó una vez más las denuncias de Evan Rachel Wood. La actriz lo acusó de abusar sexualmente de ella en el set del video musical del sencillo “Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand)”, que se lanzó en el año 2007.

“Phoenix Rising” es un nuevo documental sobre la vida y la trayectoria de Wood que se estrenó en el festival de cine de Sundance de 2022. Durante una de las escenas del largometraje, la actriz aseguró que Manson “comenzó a penetrarme de verdad” cuando las cámaras grababan lo que se suponía debía ser una “escena de sexo simulada”, reseñó The Guardian.

“Nunca estuve de acuerdo con eso”, dijo Wood. Además, aseguró que le dieron de comer absenta durante la grabación del video, en el que interpreta a un personaje con el estilo de Lolita. También agregó que apenas tenía la consciencia suficiente para oponerse a las presuntas agresiones sexuales de Mason.

Sin embargo, Howard King, el abogado del cantante, negó las acusaciones de Wood.

“De todas las afirmaciones falsas que Evan Rachel Wood ha hecho sobre Brian Warner, su recuento imaginativo de la realización del video musical ‘Heart-Shaped Glasses’ hace 15 años es la más importante, descarada y más fácil de refutar, porque hubo múltiples testigos”, declaró.

La polémica crece

“Evan no solo fue totalmente coherente y se comprometió durante los tres días de rodaje, sino que también estuvo muy involucrada en las semanas de planificación previa a la producción y los días de edición posterior a la producción del corte final”, continuó King.

“La escena de sexo simulada duró varias horas para rodar con múltiples tomas usando diferentes ángulos y varias pausas largas entre configuraciones de cámara. Brian no tuvo sexo con Evan en ese set y ella sabe que esa es la verdad”, sentenció el abogado.

Por su lado, Wood dijo que “nunca estuve en un plató tan poco profesional en mi vida hasta el día de hoy. Era un completo caos y no me sentía segura. Nadie me estaba cuidando”.

Wood lideró la campaña para la creación de la Ley Phoenix, una legislación que se encargaría de extender el estatuto de limitaciones para que las sobrevivientes de violencia doméstica puedan presentar cargos contra sus victimarios. El proyecto se convirtió en ley en octubre de 2019.

Todo sobre Famosos