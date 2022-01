Megan Fox y Machine Gun Kelly sellan su compromiso tomando su propia sangre y con un lujoso anillo de diamantes

Megan Fox gritó a los cuatro vientos su máxima felicidad. La protagonista de “Transformers” está oficialmente comprometida con su novio, el cantante Machine Gun Kelly, quien le pidió matrimonio bajo un árbol con un flamante anillo de esmeralda y diamante, que solo fue el preámbulo para luego celebrar bebiendo la sangre del otro.

La pareja es conocida por sus excentricidades, y con este ritual con el que sellaron su compromiso para prometerse amor eterno, así lo confirmaron. Tras un año de romance, el artista planificó todo para traer a su amada al mismo lugar donde iniciaron su relación.

Ambos se conocieron en el set de grabación del thriller policial “Midnight in the Switchgrass”. La estrella fue parte del video de la canción del rockero “Bloody Valentine” y, posteriormente, oficializaron que eran pareja. Desde ese momento no se han separado y disfrutan de su amor con salidas públicas y en eventos de Hollywood.

La romántica petición de matrimonio a Megan Fox

Llena de alegría, Megan Fox anunció a través de su cuenta de Instagram que se casará con su novio Machine Gun Kelly, de 31 años. Con un video mostró a sus fans parte del festejo, en que el músico se arrodilló bajo un gran árbol donde le pidió que fuese su esposa con un costoso anillo.

“En julio de 2020 nos sentamos bajo este árbol. Pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requería de nosotros, pero embriagados de amor. Y el karma”, inició la leyenda explicando cómo fue el momento.

Las emotivas palabras de la actriz incluyeron la revelación de los obstáculos superados para estar juntos y celebrar finalmente el amor.

“De alguna manera, después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí”, afirmó.

Megan cerró su original y llamativa narrativa de amor, con el acto con el que sellaron su compromiso: “Y luego bebimos la sangre del otro”, ceremonia con la que quisieron pactar que permanecerán unidos siempre.

En el clip se ve a la actriz, de 35 años, luciendo un conjunto negro compuesto por una maxi falda ajustada de seda, con aberturas en la cintura y un mini top que dejó al descubierto su abdomen. Colocando sus manos sobre su boca, mostró su sorpresa y alegría cuando Machine se arrodilló para regalarle la fina joya.

El anillo de más de 300 mil dólares

Machine también acudió a Instagram para revelar su emoción por el compromiso. Con un breve clip compartió a detalles el anillo que le entregó a su prometida.

El dedo de la actriz se vio regio con un pedicura de uñas almendradas mostrando la imponente sortija que su amado ordenó realizar.

“Lo diseñé con Stephen Webster para que fueran dos: la esmeralda (su piedra de nacimiento) y el diamante (mi piedra de nacimiento), enlazados en dos bandas magnéticas de espinas que se juntan como dos mitades del anillo, misma alma formando el oscuro corazón que es nuestro amor”, escribió como parte de la leyenda del video.

El Daily Mail consultó a un experto en gemas y detalló que el exclusivo anillo tiene un costo mayor a los 340 mil dólares, con un exquisito diseño que incluye diminutos diamantes y dos grandes piedras preciosas en el centro.

La pareja regresó al lujoso Spa Botánico en el Ritz-Carlton Dorado Beach, ubicado en la isla de Puerto Rico, en el mismo sitio donde todo comenzó para estos famosos, reveló el Daily Mail, al hablar del sitio donde el artista trajo de nuevo a su novia para completar su petición de matrimonio.

Para este momento, el músico dispuso que todo estuviera preparado y en una cama de sábanas blancas compartió el video en sus “Stories” de Instagram, en el que se vio cayendo hacia atrás junto a Megan, sobre un corazón formado por pétalos de rosas rojas.

Y al mismo tiempo publicó una foto con el anillo, sobre la que escribió: “Ella dijo que sí”.

