"Te veo en todas partes": Cristián Sánchez dedica emotivo mensaje a su hermano Aníbal a 6 meses de su muerte

El periodista y conductor de televisión Cristián Sánchez entregó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, dedicado a su fallecido hermano Aníbal, ya que esta semana se cumplen 6 meses desde su muerte.

Aníbal Sánchez falleció a los 39 años en julio de 2021, producto de un cáncer que se trató por varios años, incluso en recintos con alta tecnología ubicados en Houston, Estados Unidos.

"¡Te veo en todas partes!"

Al pie de una publicación donde aparecen varias fotos de Aníbal, el conductor de TV partió escribiendo: "Cuchumbi lindo, han pasado ya seis meses, pero siempre estás. En mi corazón, en mis recuerdos... ¡Te veo en todas partes!".

"Te veo en la Cotepinita y en la Emi; te veo en los ojos de la Ángeles; te veo en el aguilucho que permanentemente nos viene a visitar en el jardín; te veo en cada cosa que me pasa y digo 'este es Cuchumbi que me quiere decir algo'", agregó.

Siguió redactando que "te veo en sueños (muchas veces y cada vez más reales), te veo en la calle, cada día, en cada esquina se me paran los pelos porque creo que te veo, y no eres tú. Pero estás en todos lados y me gusta... me encanta tenerte cerca y sentirte cerca... con esos ojos celestes gigantes y esa sonrisa que nunca se apagará. Te quiero mucho".

La emotiva publicación obtuvo miles de 'likes' y cientos de comentarios de parte de sus seguidores, que valoraron las palabras que tuvo Sánchez por su hermano.

Revisa la publicación

Todo sobre Famosos chilenos