Chat favorito: Los 5 pasos para saber quién es la persona con la que más hablas en WhatsApp

No es secreto que la aplicación líder en mensajería instantánea es WhatsApp, y que las horas que se ocupan en esta red social son muchas.

Incluso en la actualidad, esta plataforma se usa no solo como reemplazo de las llamadas y los mensajes de texto, sino que también se utiliza para hacer videollamadas, realizar compras y ventas, y más.

Ante la duda sobre cuál es el chat que más frecuentas, quizás la respuesta sea obvia para ti. Sin embargo, si no lo es, WhatsApp te ayuda a cómo saberlo de forma sencilla y sin aplicaciones extra.

5 pasos para saber con quién hablas más

Desde tu aplicacion móvil Android, ingresa a los tres puntitos (Ajustes) que se encuentran en la parte superior derecha de la pantalla; en el caso de iPhone, la entrada a las configuraciones se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Una vez dentro de Ajustes, ingresa al menú de Almacenamiento y datos.

Entre las opciones que aparecerán, debes apretar Administrar Almacenamiento.

Ahora en la pantalla aparecerá una lista de todos los contactos, ordenados desde el que más ocupas al que menos. Esto se ordena de acuerdo a la cantidad de mensajes, fotos, videos, audios y archivos almacenados.

Para acceder al detalle de lo que contiene y cuánta capacidad está consumiendo un contacto en particular, solo se debe pulsar dicho usuario y listo.

Si bien el truco no es díficil y está disponible en cualquier celular, no todos saben cómo llegar a él o que significa el orden de esta lista de contactos.

No obstante, es importante mencionar que este truco no filtra entre chats recientemente borrados o la pérdida de copias de seguridad, por lo que puede no ser un fiel reflejo de con quién más hablas.

