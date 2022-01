Premios Grammy son postergados por variante Ómicron: "Hacer el show implica demasiados riesgos"

Los organizadores de los Premios Grammy anunciaron este miércoles que la gala de premiación musical que estaba prevista para el lunes 31 de enero fue postergada indefinidamente, debido a la "incertidumbre en torno a la variante Ómicron" que ha hecho aumentar los casos de coronavirus en Estados Unidos durante las últimas semanas.

"Hacer el show el 31 de enero implica demasiados riesgos", dijo en un comunicado la Academia de Grabación estadounidense, que añadió que anunciará "pronto" una nueva fecha para la ceremonia.

En una publicación en su sitio web, los organizadores manifestaron que la decisión fue tomada "después de una cuidadosa consideración y análisis con funcionarios municipales y estatales, expertos en salud y seguridad, la comunidad de artistas y nuestros numerosos socios".

"La salud y seguridad de los miembros de nuestra comunidad musical, la audiencia en vivo y los cientos de personas que trabajan incansablemente para producir nuestro programa sigue siendo nuestra principal prioridad",agregó la Academia.

