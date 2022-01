Radicada en México y enfocada en su carrera de cantante: Así luce hoy la querida Claudia de "BKN"

"BKN" fue una de las primeras series juveniles que marcó una época en la televisión chilena. Fue tal su éxito que la llevó a tener hasta once temporadas, estando al aire desde el año 2004 al 2012 por las pantallas de Mega.

Los actores principales de la serie formaron parte de "BKN, la banda", un grupo de música que fue todo un éxito de ventas y que los llevó a realizar giras a lo largo de todo el país. Entre sus vocalistas, estaba la actriz Vanessa Aguilera, la tierna "Claudia" de la ficción.

Claudia de "BKN"

Claudia López era la única hija de Angelina (Lorena Prada). Tras salir de la serie, su personaje tiene un giro radical; pues murió tras sufrir un atropello por salvar a Seba (Javier Castillo).

Muerte Claudia en "BKN"

La joven, que en ese entonces entraba a la adultez, tomó esa decisión para dedicarse de forma profesional a su carrera de cantante. En 2012 se mudó a México sola, para buscar su oportunidad en el mercado musical azteca.

Su vida en México

¿Estaba escapando de "BKN"? En una entrevista que dio en 2020 fue enfática en señalar que su decisión no tuvo que ver con eso, sino que con las proyecciones que ella siente que tiene en México.

"Chile es un mercado más pequeño, no sé si en la televisión, pero sí en lo musical. Se reducen las oportunidades. Chile sigue siendo mucho más pequeño para los cantantes. Aquí hay muchas más posibilidades de escenarios, sellos discográficos. Los músicos acá pueden vivir de la música", aseveró.

De hecho, reconoció que ella habría seguido con el proyecto musical de "BKN, la banda", "recorriendo Chile, muchas ciudades. No sé si mis compañeros hubieran querido seguir en la música, los eventos, muchos estaban estudiando. En mi caso era distinto, yo siempre la música 100%, a eso me dediqué desde niña y ahora también".

Actualmente, ha sacado varios sencillos en México, e incluso, uno logró ser parte de la banda sonora de una exitosa teleserie mexicana de 2018, llamada "Y mañana será otro día... mejor".

En cuanto a su vida personal, el jueves 11 de febrero de 2021 contrajo matrimonio con un ciudadano español en tierras mexicanas, varios años mayor que ella.

En la galería de fotos que publicó en dicha ocasión, se le puede ver a ella compartiendo felizmente con su marido, en otra dándose un beso y, además, una imagen del anillo que simboliza el compromiso de ambos.

Cuando presentó a su novio en diciembre de 2020, muchos la criticaron por la diferencia de edad en vínculo amoroso. En conversación con LUN, la mujer de 31 años sentenció que "es mi vida personal, me tiene que importar a mí, no a los demás. Si yo estoy tranquila y tengo el apoyo de mi familia y mis cercanos, es lo único que me importa. Agradezco los comentarios si son con respeto, pero algunos no lo tenían hacia mí ni mi pareja".

Así luce hoy Vanessa Aguilera

