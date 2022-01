¿Será villana? Así es el personaje con el que Francisca Gavilán regresa a "Verdades Ocultas"

Conmocionados quedaron los fanáticos de "Verdades Ocultas", luego que en el primer capítulo de este 2022 de la teleserie reapareciera la actriz Francisca Gavilán, que antes del salto temporal daba vida a la villana Eliana San Martín.

Esta vez su regreso no se debe a dicho personaje, que actualmente está muerto, sino que llegó con un nuevo papel totalmente opuesto a la antagonista que antes fue.

Todo sobre Verdades Ocultas

El regreso de Francisca Gavilán

En esta nueva temporada Gavilán será Catalina, hermana de sangre de Mateo (Cristián Carvajal). Esto quiere decir que su personaje es hija de Eliana.

Conversando con BioBioChile, la actriz de 48 años señaló que al volver se encuentra "feliz, muy emocionada, no esperaba que esto ocurriera. Por eso cuando me lo propusieron me puse muy contenta, porque como lo he dicho antes, llevamos tanto tiempo haciendo esta teleserie que la considero como una familia".

Francisca recordó que en su primer paso en los estudios de "Verdades Ocultas", estuvo más de dos años y medio grabando con todo el equipo, con el cual confesó que al volver ha sentido "puro placer".

La actriz anticipó que Catalina "viene a romper varios secretos, porque es una investigadora privada. Será una persona clave y llegará a mover varios hilos, como ha sido esta teleserie", recalcando que "es diferente a Eliana, sí, tiene otra personalidad".

Además, reveló que con Cristián Carvajal esta vez "vamos a ser rivales, sí, lo que pasa es que ella va a llegar a ‘revolver el gallinero’ y a Mateo eso no le va a parecer nada de bien".

"Verdades Ocultas" se emite de lunes a viernes a partir de las 15:30 horas, después de Meganoticias Actualiza.

Todo sobre Teleseries Mega