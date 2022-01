Michelle Adam confiesa que solo gasta $30 mil mensuales manejando un auto eléctrico

Recientemente, la meteoróloga de Mega, Michelle Adam, reveló lo económico que le resulta manejar un auto 100% eléctrico. A un año de conducirlo puede decir que "es súper fácil".

Se trata de un Nissan Leaf 2021 que le pasaron a Michelle en febrero del año pasado que, además de hacerla feliz, reduce el impacto ambiental, pese a que mantiene las mismas funciones de que si estuviera manobriando un auto a combustión.

"Siempre había sido mi sueño, pero los encontraba muy caros. Yo en ese entonces estaba cotizando algún vehículo híbrido", comentó la profesional en LUN.

Solo 30 mil pesos mensuales

Según relata Michelle, existen tres maneras de cargar su automóvil: con un dispositivo de carga rápida instalado en su casa, directamente en un enchufe de la corriente o en algunas gasolineras que cuentan con cargadores eléctricos. De cualquier manera, la carga completa cuesta aproximadamente $4.700, lo que rinde unos 255 kilómetros.

Adam dice que gasta en promedio $30.000 al mes. "Es harto menos de los $150.000 que me salía la gasolina". Respecto a tiempo, de acuerdo a la forma de carga, suele demorarse entre 4 y 8 horas para que esté al 100%.

Uno de los principales "conflictos" que ha tenido la meteoróloga, y de lo cuál debió acostumbrarse, es que el auto no emite ruido, por lo que no sabía cuándo estaba encendido. "Cuando sacas el vehículo de estar detenido y te mueves, emite un pequeño sonido, que le pusieron para que no sea tan silencioso", explicó.

