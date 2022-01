Globos de Oro 2022: Revisa cuándo y dónde ver la premiación del cine y la televisión

Está pronta a comenzar la temporada de premiaciones en Hollywood en 2022, empezando con los Premios Globos de Oro a los mejores del cine y la televisión en su 79ª edición.



Muchas dudas alberga esta ceremonia luego de que la cadena de televisión NBC, que tradicionalmente emitía la premiación, cancelara su transmisión en 2022 tras la falta de diversidad entre los votantes y la acusación hacia la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood por falta de ética y supuesta corrupción financiera.

Ante esto, actores como Scarlett Johansson y Tom Cruise mostaron de diferentes formas su descontento hacia la organización y pidieron a sus colegas no acudir a dicha premiación en forma de protesta. La actriz de "Black Widow" así lo comunicó a través del sitio The Wrap.

Se desconoce quienes serán los encargados de conducir la gala. En 2021, las humoristas Tina Fay y Amy Poehler presentaron la ceremonia de los Globos de Oro después de haberlo hecho por tres años consecutivos en 2013, 2014 y 2015.

The Hollywood Foreign Press Association is putting action behind their words and working to diversify its film and awards shows. BNC's @waltermorris has more on the efforts being made and what the public can expect. #StartYourDay pic.twitter.com/Gxs2DTrzxl