Estos son algunos famosos con padres criminales: Los cargos van desde tráfico de drogas hasta secuestro

Muchos famosos alcanzaron el éxito en Hollywood a costa de muchos sacrificios y una lucha incansable, que incluye un pasado familiar tormentoso. Y aunque hoy son estrellas de cine y reconocidos cantantes, sus padres son protagonistas de episodios de violencia familiar, tráfico de drogas y hasta asesinatos.

Las situaciones que exceden la justicia puede pasar en muchas familias y para estas celebridades son huellas que han marcado su vida, con una infancia perturbada por la violencia doméstica, adicción y tráfico de drogas, secuestro y hasta asesinatos.

La lista es larga, pero estos son algunos de los más famosos cuyos padres son unos criminales o personas que han incumplido con las disposiciones de ley.

Woody Harrelson

Su padre es Charles Harrelson y siempre estuvo ausente en la vida del artista al divorciarse de su madre y abandonarlos a sus tres hijos.

Conocido por sus interpretaciones en las cintas “The People vs. Larry Flyt” y su actuación más recordada en “Venom: Let There Be Carnage”, Woody creció sin conocer qu su padre era un asesino a sueldo que mataba y cobraba dinero por acabar con las vidas de sus víctimas, detalló el diario El Tiempo.

En el primer asesinato de un comerciantes de alfombras, no se encontraron pruebas en su contra. Luego, en 1973 si lo encontraron culpable de la muerte de Sam Degelia Jr, un empresario de cereales, a quien asesinó por 2 mil dólares. A Los 5 años salió libre.

Y luego en 1979, fue acusado se matar a John H. Wood, el primer juez federal de los Estados Unidos. Finalmente se le condenó a cadena perpetua. En 1995 intentó escapar y fue llevado a una prisión de máxima seguridad hasta que en el 2007 falleció en una cárcel de Colorado.

Keanu Reeves

Muchos fans conocen que la vida del intérprete de “John Wick” ha estado marcado por sendos dramas familiares. Y su relación con Samuel Nowlin, su padre, es una de ellas; pues cuando solo tenía dos años abandonó a su madre.

Según el portal del Español, Reeves vio a su padre por última vez a los 13 años. La adicción a la heroína lo llevó por el mal camino hasta que en el año 2001 fue arrestado en el aeropuerto de Hawaii por un cargo pendiente desde el año 1992.

Solo cumplió dos años en prisión de una condena de 10 años. Murió en el 2018, y la prensa reseñó en ese entonces que el actor no asistió a los actos fúnebres.

Tyga

El portal de Univisión señala que el padre del rapero estadounidense, de nombre Stevie J. Stevenson, fue condenado a cadena perpetua por los cargos de secuestro y drogas en el año 1991.

El exnovio de la socialité Kylie Jenner conmovió a sus fans cuando el 2016 publicó en Twitter, la carta que su padre le escribió desde la cárcel de California, donde cumple su condena.

En un breve párrafo, describió lo mucho que extrañaba a su familia tras cumplir 25 años de estar tras las rejas. “¿A dónde se ha ido todo este tiempo? Dice que el tiempo no espera a un hombre y claro que he estado mucho tiempo aquí, pero tampoco se ha sentido así”, se lee en parte del texto.

Terrence Howard

El reconocido actor es recordado por su actuación el el personaje de James “Rhodey” en la cinta de ficción “Iron Man”. El pasado de su padre fue un caso muy sonado en los Estados Unidos en el año 1971, que fue denominado el “Asesinato de la línea Santa”.

Tan solo era un niño cuando junto a sus dos hermanos y su madre Anita Howard presenció el altercado que protagonizó su padre un día antes de la Navidad. Se encontraban en los almacenes Higbee, en Cleveland, para realizar la tradicional visita a Santa Claus.

Todo pasó tan rápido, cuando John Fitzpatrick fue herido por múltiples apuñaladas y el padre del actor fue acusado de la muerte del hombre y pasó 11 meses en una cárcel.

Charlize Theron

Para nadie es un secreto, el maltrato que sufrió la actriz en su infancia a manos de su padre, Charles Theron, quien era adicto al alcohol y maltrataba a su madre cuando llegaba tomado. Era una noche más de esos en que perdía el control por estar borracho, y llegó disparando contra la vivienda.

El episodio transcurrió cuando Charlize tenía 15 años y su madre Gerda entendió que esa noche todo acabaría, después que las amenazó a ambas con una escopeta. La mujer se defendió y de un disparo le quito la vida a su esposo.

Al quedar libre de cargos por alegar defensa personal, la mamá de la actriz quedó libre de cargos. La muerte de su padre, las hizo cambiar de país y abandonaron Sudáfrica a los Estados Unidos, detalló Vanity Fair.

Todo sobre Famosos