"Una Miss Universo": Así es el look de Sharon Fonseca para estas fiestas navideñas

Sharon Fonseca acaparó todas las miradas en las redes sociales con un fabuloso look para las fiestas de Navidad. La prometida de Gianluca Vacchi deslumbró con un ajustado atuendo en el que lució espectacular.

La modelo venezolana, que en octubre pasado celebró el primer año de su pequeña hija Blu Jerusalema, se convirtió en toda una referencia en el mundo de la moda y comparte sus trucos de belleza y estilo con sus más de cinco millones de seguidores.

Todo sobre Sharon Fonseca

Fonseca aprovecha su influencia como celebridad para mostrar diferentes outfits usando piezas de su propia marca de ropa que lanzó en junio de 2020.

Así es el nuevo look de Sharon Fonseca para Navidad

Esta vez la joven de 26 años reveló cómo será el hermoso y elegante look para las fiestas de Navidad con su familia.

“Lista para las fiestas, cuéntenme ¿Están en el equipo de full glam o cómodo chic en estos días? ¡Normalmente me gustan ambas! Pero últimamente me ha gustado hacer un look completo y accesorios brillantes”, escribió en la leyenda de la publicación.

El elegante vestido de Sharon Fonseca en color negro y de manga larga se ajustaba a la perfección a su delgada y bien definida silueta, iba decorado encima con una malla de cristales. El atuendo lo completó con el cabello semirecogido y un maquillaje en tonos ahumados para resaltar sus rasgos.

En la página oficial de su marca “By Sharon Fonseca”, se puede encontrar solo la malla brillante por el precio de 124 dólares, mientras que el vestido negro como pieza individual tiene un costo de $50,79.

Fans la llaman Miss Universo

Los seguidores de la novia de Gianluca Vacchi no tardaron en dejar su opinión en la caja de comentarios llenándola de elogios y admirados por su belleza.

“¡Amo ese vestido! ¡Qué bella!”; “Hermosa, ese vestido me encanta”; “¡Sencillamente espectacular!”; “Sharon te ves divina!”; “Miss Universo”, son solo algunos de los comentarios que dejaron los fans a la pareja del millonario italiano.

Todo sobre Gianluca Vacchi

Todo sobre Famosos