Conoce las 5 canciones imperdibles para escuchar en esta Navidad

A poco días para que sea la Navidad, ya comienzan los preparativos para esta fecha especial en compañía de los seres más queridos. Puede estar la comida, la ropa y los regalos, pero algo que tampoco puede faltar es el repertorio musical que alegrará la fiesta.

Desde los clásicos hasta los más actuales, los villancicos y canciones navideñas han traspasado generaciones y han sido reversionados por muchos artistas, o han obtenido importantes reconocimientos, como es el caso de "All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey, que llegó al primer lugar de The Hot 100 Billboard 2021, a pesar de haber sido lanzada en 1994.

Estos son los clásicos de Navidad que no pueden faltar

Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You

Al igual que cada año en estas fechas, Mariah Carey se posiciona con este tema en el puesto número 1 de Billboard, aún cuando hay pasado 27 años desde su estreno.

"All I Want for Christmas Is You" es el sencillo principal del cuarto álbum de estudio de la intérprete, "Merry Christmas". Desde su estreno, Carey ha interpretado la canción en varias apariciones televisivas y giras promocionales entre 1996 y 2006, así como en los desfiles navideños de los parques temáticos de Walt Disney World Resort.

Además, existen varias versiones alternativas interpretadas por otros y por ella misma, entre las cuales se encuentra la versión en dúo con Justin Bieber, la versión de My Chemical Romance en 2004, Miley Cyrus en 2007, Michael Bublé en 2011 y Ariana Grande en 2012.

Brenda Lee - Rockin Around The Christmas Tree

Este sencillo fue escrito por la misma Brenda Lee cuando solamente tenía 13 años de edad, y lo grabó con 20 años como parte de su álbum "Merry Christmas from Brenda Lee" en 1964. La canción cuenta con una mezcla de sonidos del rock and roll y del country. Anualmente, este tema llega a la lista Billboard Hot 100.

La grabación cuenta con Hank Garland y Harold Bradley en la guitarra, Floyd Cramer en el piano, Boots Randolph en el saxofón, Bob Moore en el bajo y Buddy Harman en la batería.

La canción también se usó en la película de 1990 "Mi Pobre Angelito", durante una escena en la que Kevin McCallister finge que se celebra una fiesta en su casa y desalienta a los ladrones de robarla.

Bobby Helms - Jingle Bell Rock

Lanzado por primera vez por Bobby Helms en 1957, este sencillo actúa como parodia o tributo de la obra compuesta por James Lord Pierpont: "Jingle Bells".

Considerado el primer villancico de rock and roll navideño, la canción contiene diversos detalles del estilo Pop, como el uso de la famosa frase "Jingle Bells" hasta unas breves referencias a algunas canciones populares de la década de los 50, como "Rock Around the Clock", de Bill Halley, y la palabra "Hop" que era muy usada en las letras de las canciones del rock and roll bailables.

Mi Burrito Sabanero

Originalmene compuesta por el venezolano Hugo Blanco en 1972, este tema es recordado como parte de la infancia en latinoamérica.

La canción fue grabada por primera vez por el cantante folclórico venezolano Simón Díaz, incluido en su disco " Las Gaitas de Simón", donde estuvo acompañado por el Coro de Niños de la Casa Venezolana. Posteriormente, el grupo musical infantil La Rondallita grabó la canción con la voz de un niño llamado Ricardo Cuenci; con esta útima versión ganó popularidad en América Latina.



Luis Miguel - Navidades (álbum)

"Navidades" es el nombre de un álbum de estudio del cantante mexicano Luis Miguel. Fue lanzado al mercado el 14 de noviembre de 2006. Es el primer álbum navideño lanzado por el cantante y culminó en la posición #51 en el Billboard 200 Chart.

Dicho álbum fue producido por Luis Miguel y Juan Carlos Calderón, junto con Edgar Cortázar, quienes hicieron adaptaciones de las pistas, de clásicos villancicos estadounidenses.

Este álbum ha marcado a generaciones enteras en estas fechas con grandes interpretaciones de los temas "Santa Claus Llegó a la Ciudad", "Te Deseo Muy Felices Fiestas", entre otros.

