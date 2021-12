Los Charros de Lumaco presentarán demanda contra Kast por el delito de "usurpación de marca"

El popular grupo de rancheras "Los Charros de Lumaco" presentarán dos acciones legales debido al uso indebido de su marca por parte de la campaña de José Antonio Kast.

La polémica entre el grupo musical y el candidato presidencial de ultraderecha se remonta a un par de semanas atrás cuando se viralizó un jingle de campaña titulado "Cómo dejar de amarte Kast", que reversiona uno de los éxitos de la agrupación.

Todo sobre José Antonio Kast

"Usurpación de marca"

Marcio Toloza, fundador y dueño de la marca "Los Charros de Lumaco" señaló en un comunicado que "El señor José Antonio Kast y su equipo son cómplices del delito de usurpación de marca".

En conversación con Cooperativa, el músico además apunta en contra el grupo "Los Charros de Luchito y Rafael", quienes se adjudicaron anteriormente la grabación del jingle, acusándolos de hacer "lucro de la marca".

"Hay dos afiches donde este grupo se presentó como Los Charros de Lumaco en Valdivia y otro donde sale mi marca en un evento de José Antonio Kast. Es una marca registrada y no se puede lucrar sin autorización mía", señaló Toloza.

🇨🇱 Este Martes 14 de Diciembre a las 18:00 horas en la Plaza España.

🤜 @joseantoniokast 🤛 en #CONCEPCIÓN* 🇨🇱

Todo el #Biobio invitado!

A repletar! Artista invitado: "Los Charros de Lumaco" pic.twitter.com/ivaKXyE7Mu — AtreviDOS ✌KAST PRESIDENTE BioBio (@Republicano_PR) December 11, 2021

Comando de Kast solicitó autorización

Toloza señaló que el comando del republicano se contactó con él para pedir autorización para utilizar la canción, pero este se negó. "Me llamaron del comando de Kast y yo fui tajante en decirles que no me presto para juegos de políticos chantas y ladrones, porque no son otra cosa", dijo.

Los abogados de Toloza presentarán dos recursos legales. Uno contra quienes se presentaron haciéndose pasar por su grupo, y otro contra quienes los contrataron para la campaña.

"Es el momento de decir basta. Durante toda la campaña estos señores fueron presentados en actos públicos como Los Charros de Lumaco. La marca está debidamente registrada y por resolución judicial soy el único autorizado para emplearla", sostuvo Marcio Toloza.

Revisa el polémico Jingle:

Todo sobre Elección Presidencial Chile 2021