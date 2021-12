Ignacia Antonia y los costos de su popularidad a temprana edad: "Quería ser una niña, pero ya no era una niña"

La tiktoker más popular de Chile, Ignacia Antonia, reveló las difíciles decisiones que ha tenido que enfrentar durante su vida, a sus cortos 20 años.

Y es que vivir de forma explosiva su fama en plena adolescencia, no fue nada fácil para la joven, que actualmente se encuentra estudiando en México, en la Escuela de Talentos de Televisa.

"Quería ser una niña, pero ya no era una niña"

En la segunda edición de diciembre de la revista Velvet, comentó que incluso estuvo en ocasiones, a punto de colapsar. "Quería ser una niña, pero ya no era una niña. Ya había perdido mi tiempo de niña", indicó.

Esa sensación se vio intensificada en el colegio, ya que intentaba ser una buena alumna, al mismo tiempo que tenía compromisos comerciales y laborales en redes sociales.

"Siento que quizás, en algún punto, el colegio se me hizo mucho más difícil, estaba tratando de sacar buenas notas, de prestar atención, estar con mis amigos, ser la niña de 17 o 18 años que tendría que ser, pero tenía todos esos viajes y eventos de marca con los que cumplir. Y colapsé", recordó.

Sobre lo anterior, agregó que "me enfermé, me dieron licencia y todo (...) Colapsé full porque en el fondo tenía que tomar decisiones como adulta, pero no era adulta".

Pese a su corta edad y estas dificultades, entendió desde un principio la importancia que tiene su figura como líder de opinión, y por lo mismo, optó por convertirse en una de las principales influencers latinoamericanas contra el ciberacoso.

"El tema del acoso, del ciberbullying es terrible. Entonces siento que no puedo no hacerlo si me escriben y me dicen que solo cuando ven mis videos se alegran, o si me escribe una mamá contándome que su hija de 12 años se quiere suicidar por bullying. Entonces, es obvio que está en mí poder ayudar, voy a pedirle a mi papá que me acompañe y voy a llegar a la casa de esa niña", comentó.

