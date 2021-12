"El mejor del mundo": Cecilia Bolocco muestra cómo hacer un pan de pascua con la receta de su mamá

La conductora de televisión Cecilia Bolocco volvió con todo a sus transmisiones de Instagram, y este fin de semana enseñó a sus más de 800 mil seguidores una receta acorde a los tiempos navideños.

Lo anterior porque la ex Miss Universo de 1987 enseñó cómo hacer el tradicional pan de pascua, mostrando la forma en que su madre tiene para prepararlo.

La receta del pan de pascua

Con la cámara puesta en su cocina, al lado de una batidora planetaria, Bolocco contó que por teléfono le pidió la receta a su madre. Cecilia hizo hincapié en que le preguntó a su mamá si es que podía compartirla con todos sus fans, a lo que ella le contestó: "Sí pues mijita, es un invento mío".

Luego mencionó todos los ingredientes que deben tener para hacer "el mejor pan de pascua del mundo", como ella lo catalogó, mostrando en el video las cantidades aproximadas de cada elemento utilizado en la preparación.

En concreto, la diva señaló que lo que hay que tener son "5 huevos, mantequilla, azúcar rubia, harina, fruta confitada, nueces (al gusto), polvo de hornear, nuez moscada, canela y anís".

Lo primero que hizo fue mezclar la mantequilla y la azúcar rubia para crear una pasta, la cual batió en un bol que posteriormente colocó en la batidora planetaria. Allí, sin parar de revolver, echó los huevos y luego todos los ingredientes secos.

"A ella le queda exquisito, no sé cómo me va a quedar a mí, nunca lo he hecho", explicó Cecilia, quien, en un video posterior, mostró como fue el resultado del pan de pascua de su mamá.

