"¿No me vas a dejar pasar, hermanito mío?": Adriana, la hermana de Dante y que viene a ponerlo en jaque en "Demente"

En la recta final de la teleserie de Mega, Demente, más secretos se van revelando y con ello, complicando el panorama para los protagonistas.

Finalmente, aparece la hermana de Dante, Adriana Covarrubias, quien llega a sacarle "trapos sucios" sobre su infancia y a pedirle que le "devuelva la mano".

Cabe recordar que la historia se centra en la familia Betancourt, quien perdió a su hijo menor en un confuso asalto y han luchado por encontrarlo durante más de 110 capítulos.

"No puedo hacer nada"

Javiera intenta consolar a Gonzalo luego de verlo tan afectado. "Desahógate, ¿qué pasa?", le pregunta Javiera."“La Paty se quiere separar", contándole la conversación que tuvo con su esposa.

"Está furiosa", y es ahí cuando Javiera se da cuenta que la separación se trata del affair que tuvo el subcomisario con Teresa Betancourt.

“Va a pasar, tranquilo", le dice Javiera, a lo que Gonzalo contesta que "no va a pasar porque todo está muy grande. No puedo hacer nada para arreglarlo”.

"Siempre se puede. Si realmente lo quieres arreglar, se puede”, le dice Javiera.

La desconocida mujer

Otro de los detectives irrumpe en el momento de Javiera y Gonzalo para contar que apareció la maleta de Joaquín Acevedo en la rivera San Carlos.

Por ello, Gonzalo pide "máxima urgencia" con la forense Pilar Garretón, encargada de examinar los objetos encontrados por el caso de la desaparición de Mateo.

También le cuenta detalles sobre la mujer que aparece en el video de la desaparición del pequeño. El detective señala que no puede ser periodista ya que nadie en el medio la conoce.

"Sigan buscando porque esta mujer puede tener a Mateo", insiste Leiva.

Luego ven nuevamente el video de la conferencia y Gonzalo señala que le preguntarán a la familia sobre la mujer que aparece. "Alguien de los que estuvo en ese lugar tiene que identificarla".

La maleta de Joaquín

La forense hace el recuento de las cosas encontradas en la maleta de Joaquín Acevedo, quien recordemos está desaparecido.

Señala que los objetos están en buenas condiciones, además de ropa. Gonzalo exige las pruebas inmediatamente. “Hay algo que no me cuadra”, dice Pilar, explicando que hay cosas de “tipo personal” y que, aparentemente, él quería salir por unos días, ya que la maleta estaba hecha "a la rápida".

En tanto, detalla que había un arsenal de remedios suficientes para “dormir” a una persona. También, hallaron una llave, perteneciente a una fábrica de Lo Espejo, donde fue hallado el pasaporte falso de Mateo.

Por otra parte, Gonzalo deja entrever que aquello podría ser el nexo entre Joaquín Acevedo, la empresa y el secuestro de Mateo.

Hermana de Dante

Finalmente, la hermana de Dante, Adriana Covarrubias, hace su esperada aparición en la vida de su hermano para pedirle ayuda.

Ella lo llama, diciéndole que está fuera de la casa. Dante, asustado, intenta salir rápidamente y es cuando la encuentra a ella frente a frente. "¿No me vas a dejar pasar, hermanito mío de mi corazón?", le dice ella.

"La policía me está buscando", le advierte. Posterior a ello, la lleva a un restaurante a comer.

"Si no fuera por ti, no estaría metida en esto"

Dante la lleva a comer pero la trata de forma despectiva. "Me da pena que me trates así, después de todos los sacrificios que hice por ti", le saca Adriana.

Dice que la están siguiendo y que la echaron del departamento. “Ese no es mi problema”, le dice Dante. “Por supuesto que lo es. Si no fuera por ti, no estaría metida en esto”, contesta ella. “¿O no me la jugué con el mechón de pelo?”.

Posterior a ello, le pide dinero para viajar a Miami para ir a buscar a su pareja y sus hijos. Adicional, que le pague un hotel para poder quedarse unos días hasta ir a Estados Unidos. Dante, a regañadientes, accede.

“Si alguien te anda buscando, aquí no te van a encontrar nunca", asegura Dante, pero Adriana no está de acuerdo con el lugar. Lo trata de arribista y en consecuencia, le saca recuerdos de infancia que, al parecer, fueron traumáticos para Dante. "En el fundo, todos somos iguales", le dice.

En los próximos capítulos de la teleserie "Demente"