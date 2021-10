Por perjudicar su "fama, prestigio e intereses": Chino Ríos demanda a Jordi Castell por injurias graves

El extenista Marcelo Ríos presentó una querella contra el fotógrafo Jordi Castell, luego de polémicos dichos que hizo este último en contra del deportista en un programa virtual llamado "Vamo a calmarno", emitido en febrero de 2021.

En el video, los conductores del espacio hicieron una dinámica en donde le pidieron a Jordi sacar un papel para que comentara lo que piensa de la persona que aparece.

Jordi arremete contra el Chino

Luego que apareciera el nombre del "Chino", Castell partió diciendo que "yo creo que hay que tener la delicadeza de hablar de una persona que no está en sus cabales. Que tiene problemas, siento yo, cognitivos".

"Vamos a partir de lo más grave y vamos a terminar en lo menos grave. Lo más grave es que cómo habrá sido la seguidilla de cosas que este señor me dijo y me hizo, que me llamó una persona muy cercana a su familia para pedirme perdón por todo lo que su hijo había hecho", sumó.

Aseguró a renglón seguido que la mujer que lo contactó, vía WhatsApp le decía, "te pido perdón, mi hijo no está haciendo las cosas correctamente, no hay nadie que se lo diga, yo tampoco me atrevo".

"Cuando ya ves que la persona más cercana en su vida me escribe para pedirme perdón, ¿yo qué voy a hacer? Deduzco que allí hay un problema cognitivo, mental, intelectual. De partida tú lo ves escribir, y escribe de una forma, en buena onda, yo tengo una sobrina que va en primero básico y escribe mejor", disparó.

Los dichos que originaron la demanda

Los comentarios anteriores fueron los más "suaves", ya que los que molestaron en serio a Ríos, tienen que ver con supuestas conductas sexuales que el exdeportista tendría, de acuerdo a las palabras del fotógrafo.

"Si yo te dijera lo que hace cada vez que va a South Beach, cuando va a visitar a un travesti que es dealer de crystal meths (metanfetamina) en Washington Avenue. Si les cuento que tengo cómo comprobar eso", señaló en el programa de YouTube.

Posterior a eso, Castell afirmó que su hija mayor, Constanza Ríos Sotela, estuvo un año y medio enojada con él porque "se metió a su teléfono por equivocación, y encontró cosas que tenían mucho que ver con mujeres que no eran mujeres".

De acuerdo a La Tercera, Ríos presentó la demanda por "injurias graves", ya que considera que los dichos del fotógrafo tienen por objetivo "imputar la existencia de vicios y/o faltas a la moralidad capaces de perjudicar considerablemente la fama, prestigio e intereses de Marcelo Ríos".

La defensa del Chino busca que Jordi, de ser considerado culpable, reciba una pena de 3 años de prisión y una multa de 15 UTM.

