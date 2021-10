"La noticia más hermosa del mundo": Camilo y Evaluna anuncian que esperan a su primer hijo

Camilo y Evaluna Montaner anunciaron que están esperando su primer hijo mediante su nuevo videoclip.

A diferencia de las revelaciones tradicionales, el joven matrimonio aprovechó el estreno de su nueva canción "Índigo", para contar que se convertirán en padres.

En la producción también se pueden ver las genuinas reacciones de felicidad y emoción que tuvieron los familiares de Camilo y Evaluna, al enterarse que los jóvenes se convertirían en padres.

"La noticia más hermosa del mundo"

En los comentarios del video, Camilo aprovechó de entregar sus primeras palabras ante el anuncio.

“Gloria a Dios. TRIBUUU VAN A SER TIIIOOOOOSSS JAJAJAJ. La noticia más hermosa del mundo. Y la alegría nunca es completa hasta que se comparte con la gente que uno ama! Con ustedes. Con LA TRIBU”, escribió el intérprete de éxitos como "Vida de ricos".

Los cantantes aún no publican nada sobre la noticia en sus redes sociales, pero sí llamaron a sus seguidores a ver el nuevo video.

Los intérpretes también pidieron que los fans se grabaran cuando vieran la producción por primera vez y subieran las reacciones a reels o TikTok.

Los fans no dudaron en compartir su emoción con los cantantes y entregar felicitaciones. "Lloré, pero no grabé mi reacción. En serio, se me hizo un nudo en la garganta", "el bebé de la tribu", "el amor mismo",

"felicidades Dios", fueron algunos de los comentarios.

Algunos famosos también se sumaron a las felicitaciones para los futuros padres. "Qué precioso", escribió Danna Paola; mientras que Sebastián Yatra compartió su emoción a través de emojis de corazón.

Así fue el anuncio

Revisa el video de la nueva canción

