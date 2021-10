El querido reportero del "Mucho Gusto": ¿En qué esta hoy el periodista Yerko Ávalos?

Uno de los reporteros más icónicos del matinal "Mucho Gusto" fue, sin lugar a dudas, Yerko Ávalos. El reportero, oriundo del norte de Chile, participó por varios años en el programa de Mega, donde se caracterizó por su rigor para informar y también su buen humor.

Cabe destacar, eso sí, que el profesional no inició su carrera en dicho espacio. Con solo 21 años, cuando aún estaba en la universidad, Ávalos encontró su primera oportunidad laboral en Meganoticias, donde se dedicó a reportear principalmente las informaciones ligadas a lo policial.

Inicios en TV

Para convalidar su vida como estudiante y trabajador, durante varios meses estuvo en el turno de trasnoche, luego en uno nocturno, y posteriormente lo llamaron del "Mucho Gusto", para que se uniera a la camada de reporteros en la calle.

"No fue tan fácil el traspaso de prensa al matinal. Lo recuerdo como un período no sencillo, pero se logró hacer. De ahí estuve haciendo periodismo de actualidad menos de un año, porque renuncio y me voy a T13, hasta que me deciden volver a llamar a trabajar al 'Mucho Gusto' con mejores condiciones, lo que recuerdo con mucho cariño", rememora en exclusiva para Meganoticias.cl

Yerko Ávalos en "Mucho Gusto"

Su segunda vez en el matinal, confiesa, llegó con una petición del director, quien le pidió a cada uno de los integrantes que fuera "más auténtico", lo cual logró destacarlo en el horario matutino.

"Se daban algunas instancias con Luis Jara, quien en mi carrera profesional fue un gran bandejero para la labor que hacía en la calle, teníamos un buen fiato y junto a la experiencia de Katherine Salosny, probablemente hicieron que un niño que venía del campo pudiera explorar algo distinto a lo que había hecho en televisión", suma.

Su vida tras la TV

En 2015 deja el "Mucho Gusto" y sigue ligado a los medios, aunque en roles con menor visibilidad de los que gozó durante el matinal. A varios años de aquello, analiza cómo fue el alejarse de la pantalla chica.

"7 años después lo agradezco. Creo que me hayan sacado de ese mundo de luces, que uno puede en el camino nublarse, fue una oportunidad de crecimiento absoluta (...) fue una oportunidad que me regaló la vida de aprendizaje incalculable, de haber trabajado en Mega, en 'Mucho Gusto', ya que con esas herramientas pude enfrentar nuevas oportunidades", asegura.

Yerko Ávalos en la actualidad

Esto porque actualmente el reportero se dedica a la asesoría comunicacional de políticos, trabajo que lo tiene viajando por varias partes de Chile.

En 2017 se entusiasmó y optó por iniciar su propia carrera política, específicamente como candidato a diputado independiente por el distrito en donde está su comuna natal de Salamanca, obteniendo cerca de 9 mil votos, los cuales no le permitieron llegar a la Cámara, aunque le permitió fortalecer su vínculo con las comunidades locales.

Foto de Yerko Ávalos haciendo campaña para ser diputado

"Vi lo que ocurre en mi región y desde las comunicaciones me sentía capaz (...) mejor que candidatos que vienen de afuera, para representar las ideas que ni siquiera vienen de los valles transversales de la región de Coquimbo. Estoy tranquilo con esa decisión que tomé", asegura.

Además de brindar asesorías, también es un creador de contenido para YouTube junto a su canal, "Late Positivo", en donde expone temas espirituales y de astrología, ligados a la contingencia.

¿Volvería a la TV? El periodista nos cuenta que absolutamente sí, pero si lo llamaran para cubrir otro tipo de informaciones ligadas principalmente a lo social. "Siempre en favor de mejorar la sociedad, de ser un aporte a la sociedad", finaliza.

