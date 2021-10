"Parecen un tractor": Así son los zapatillas de Lionel Messi que no pasaron desapercibidas en su encuentro con Camilo

El encuentro en París entre Camilo Echeverry y la estrella de fútbol, Lionel Messi, fue noticia mundial. Pero un detalle de la reunión entre las luminarias llamó la atención de los fans, que no dejaron pasar por alto las extravagantes zapatillas del argentino.

La gira mundial “Mis manos tours” llevó al colombiano a la ciudad luz, donde este año debutó Messi para el club capitalino Paris Saint-Germain, luego de finalizar su larga trayectoria en el Barcelona de España.

El deportista asistió al concierto ofrecido por Echeverry, acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo y otras figuras del balompié.

El astro del fútbol compartió un buen rato con el cantante y su esposa Evaluna, y hasta se fotografiaron juntos. Un momento que el colombiano compartió en sus redes sociales.

Tanto los fans de Camilo como los de Messi se regocijaron por la velada entre las dos grandes figuras, pero nunca faltan los comentarios de aquellos que se fijan en los más mínimos detalles.

En varias fotos del momento en que se saludan ambas parejas y posan para la cámara, se puede apreciar en detalle el calzado del futbolista: unas zapatillas de plataforma de color blanco y gran tamaño.

Por su aspecto, estrambótico y de suela muy alta muchos de los internautas calificaron a los zapatos como femeninos e hicieron toda clase de bromas y memes en las redes sociales, que se viralizaron en Internet.

“No sé si me gustan más los zapatos de Messi o los de Antonella, pero solo me alcanza para los de Camilo”, bromeó uno en Twitter y añadió una foto del intérprete de “Ropa cara” descalzo, como aparece comúnmente en sus conciertos.

