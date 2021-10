La teleserie "Romané" fue una de las más icónicas de la década de los 2000 en Chile, y uno de los personajes que se convirtió en el más querido fue Ianko, encarnado por el actor Claudio González Ravanal.

Ianko, un joven que fue criado como uno más del campamento pese a no tener padres, se encontraba sumamente enamorado de Milenka (Blanca Lewin), la esposa del rey del grupo, Melquiades (Héctor Noguera).

Sólida carrera

Su interpretación en dicha teleserie, es solo una más del abanico de actuaciones de las que ha desarrollado el actor durante toda su carrera, la cual comenzó en el 1998 en "Amándote".

Tras participar en la mencionada "Romané", del 2000, González Ravanal apareció en los créditos de "Pampa Ilusión", "Puertas Adentro" y "Mitú".

Claudio González en "Pampa Ilusión"

En el 2011 aparece en "Esperanza" por última vez como un personaje estable, puesto que luego se tomó un receso de 10 años alejado de las teleseries.

Alejado de las teleseries

Durante todo ese tiempo, Claudio se mantuvo en TV con personajes en series y unitarios, mientras que en paralelo seguía en el teatro. Además, optó por seguir profesionalizándose y realizó dos estudios de posgrado en Londres.

Sobre su ausencia en la pantalla chica, aseguró que su lejanía de la televisión se debe porque él, respecto a las propuestas que le han hecho, "no empatizaba con lo que me tocaba hacer o me proponían".

Este 2021 volvió a las teleseries en "La Torre de Mabel", dando vida a un fiscal. Una participación especial que marcó el regreso de uno de los actores más talentosos de la televisión local, tras una década de ausencia.

Así luce hoy Claudio González Ravanal

