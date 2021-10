La exchica reality Lisandra Silva reveló con detalle el momento exacto en que su pareja, Raúl Peralta, le pidió matrimonio hace algunos días, en los paradisíacos paisajes de las Islas Maldivas.

En su cuenta de Instagram, la cubana de 34 años subió un largo video en donde se ve el instante del compromiso. En la descripción entregó detalles del tierno momento.

La petición de matrimonio a Lisandra Silva

"Para contarles la historia corta: Raúl Peralta me comentó que quería hacer unas fotos bonitas durante el atardecer en la punta del corazón que se formaba en los puentes de los bungalós, me pareció muy buena idea", parte diciendo en la descripción.

Como se ve en el video, al llegar al puente, Raúl le comenzó a hacer fotos mientras le decía que la luz estaba perfecta, y justo encontraron un corazón en una decoración "y pensé que bonito que alguien se casará acá", confesó.

El lugar donde a Lisandra le pidieron matrimonio

"Raúl me dijo hagamos acá la foto. A mí no me gustó mucho la idea porque era el corazón de otra pareja, seguramente llegarían en cualquier momento y le estaríamos robando el lugar, Raúl insistió mucho que ese lugar era perfecto así que posé para él", sumó.

"Me hizo caminar 20 veces para adelante y para atrás (para que el pudiera sacar el anillo) y cómo ven finalmente llegó inesperadamente con el anillo! Lo demás es historia", remató en el posteo, que consiguió cientos de comentarios y miles de 'likes' por parte de sus fanáticos, que sueñan con comprometerse de la misma forma que lo hizo ella.

Lisandra Silva, Raúl Peralta y su hijo en el lugar donde le pidieron matrimonio

"Qué lindo todo", "qué bello todo", "lloré", "bendiciones para su hermoso hogar", "se merecen lo mejor del mundo", "toda la felicidad del mundo para tu familia", "no mereces menos", "sentí tu emoción", "quiero algo así o mejor no me pidan matrimonio", son solo algunos de los mensajes que le dejaron en el posteo.

Revisa el romántico video:

Todo sobre Lisandra Silva

Todo sobre Famosos chilenos