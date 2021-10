"No saben el dolor que estoy sintiendo": Fanny Cuevas dispara contra su expareja en Instagram

La exchica reality Fanny Cuevas preocupó en redes sociales tras subir un largo texto a su cuenta de Instagram, en donde dispara contra su expareja, con quien en ocasiones anteriores ya había revelado que tenía un problema.

Mediante una historia, la ganadora de "Mundos Opuestos 2" partió diciendo que "cómo puede existir gente tan mala clase, tan descaradamente mala, aprovecharse de un mal momento de alguien para sacar beneficios propios".

"Tengo claro que no soy la mejor persona que existe, pero jamás dañaría a nadie con intención, jamás miento, no saben el dolor que estoy sintiendo en este momento", agregó.

Terminó diciendo que "lo peor es una persona despechada, que no entiende que ya se acabó el amor", sin dar más detalles de a qué se refiere.

Revisa la historia

Historia de Fanny Cuevas

La pelea de Fanny Cuevas con su expareja

Hace algunas semanas atrás, Fanny Cuevas denunció en redes sociales que su expareja la había engañado con otra persona y que durante la relación fue víctima de violencia tanto física como psicológica.

Asimismo, acusó al hombre de robarle "2 millones de pesos" y le solicitaba encarecidamente que la dejara tranquila, puesto que lo de ellos ya había terminado.

El acusado, tras ser contactado por AR13, aseguró que todo lo señalado por Cuevas "es falso, incluso ella aún me habla a mí, todo es falso".

"Me dejó muy mal sobre lo que dijo, ya que yo jamás me acosté con esa niña y tampoco le he robado ni jamás le he pegado o (agredido) sicológicamente", cerró.

Mira las historias

Historia de Fanny Cuevas

AR13

