"Quería que fuéramos el clan Teao": Hijo de Fran Ayala recuerda cuando cambió su apellido por el de Hotuiti

Existen relaciones padre e hijo que solo se fundamentan en el cariño, puesto que no hay un lazo sanguíneo entre ambos. Y lo anterior no significa que este vínculo sea débil.

Así lo han experimentado Gonzalo Egas con Noah, el hijo de su expareja Wilma González, y también Sebastián Teao, hijo de Francisca Ayala, quien siente como su padre al modelo y pareja de su madre, Hotuiti Teao.

"Hotuiti fue encantándome con su cariño incondicional"

Ambos se conocieron hace 15 años atrás, cuando Sebastián tenía 8 años. "Al principio fue amor y odio porque éramos mi mamá y yo. De la noche a la mañana llega alguien, se empieza a llevar a tu mamá y cada vez son los tiempo más reducidos que la ves", recuerda el joven de actuales 23 años a LUN.

"En el colegio me molestaban mucho. Partí con un rechazo, pero Hotuiti fue encantándome con su cariño incondicional", añade, siendo secundado por el modelo noventero, quien entrega más detalles de cómo se fueron afianzando en su relación.

"Solo cuando teníamos una relación fuerte y estable (con Francisca Ayala) conocí al Seba. Vivimos una relación de amor y compromiso, porque cuando tienes esa edad pudimos hacer las mismas actividades, los dos deportistas. Me acuerdo cuando él me pidió cambiar su apellido porque yo había estado ahí con él, me cambió el mundo", reflexiona.

Esa decisión, cuenta Sebastián, vino cuando nació su hermano Hotunui. "Quería que todos fuéramos el clan Teao. Ahí partió el proceso de elección como papá. Fue una decisión propia que sentía y quería", reconoce.

"Él siempre fue un ejemplo para mí y lo sigue siendo, mi mamá también", remató el joven, que actualmente tiene una plataforma de entrenamiento virtual en la que Hotuiti también colabora.

