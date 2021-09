Su teléfono está en la serie y ahora no deja de sonar: Coreano vive drama por "El Juego del Calamar"

¿Qué pasó?

Este mes fue estrenado "El Juego del Calamar" ("Squid Game"), la nueva producción coreana de Netflix que desde su estreno, ha logrado alcanzar una importante popularidad internacional, convirtiéndose actualmente en una de las series más vistas en la plataforma de streaming a nivel mundial, incluido Chile.

Existe un curioso dato que involucra a este K-drama, y es que en la producción aparece un número telefónico que es parte importante para la trama, y resulta tratarse de un número real.

Debido a esto, es que una persona totalmente desconocida que vive en Seúl, Corea del Sur, y que es dueña de ese número desde hace más una década. Desde el estreno de la serie ha comenzado a recibir miles de llamadas a su teléfono.

¿Por qué la serie utilizó un número real?

Según consigna el portal de K-pop Koreaboo, la situación se trató de un error de producción, debido a que en la serie censuraron accidentalmente los tres primeros dígitos del número, cuando debieron haber censurado los tres dígitos finales.

Resulta que los tres dígitos iniciales corresponden al código de ciudad en Corea del Sur. Por ejemplo, el de Seúl es 010. Si no los tienes y solo cuentas con los otros 8 dígitos, de todos modos tu llamada se conecta automáticamente si estás dentro del área (sería como censurar el "+56" en un número telefónico de nuestro país). Es por esto que tanta gente se ha podido contactar con la persona afectada, a la cual, la situación no le agrada para nada.

El o la dueña, cuya identidad no fue revelada, explicó al medio surcoreano Money Today que: "después de que "El juego del Calamar" fue emitida, he recibido llamadas y mensajes de texto sin parar, 24/7, al punto de que me es difícil continuar con mi vida normal. He estado usando este número por más de 10 años, así que estoy bastante sorprendido/a".

A lo anterior, añadió: "hay más de 4 mil números que he tenido que eliminar de mi teléfono y llega al punto de que, como la gente trata de contactarme sin tener noción del día y la noche debido a su curiosidad, la batería de mi teléfono se agota y se apaga".

Finalmente, declaró que: "al principio no sabía por qué (ocurría), pero un amigo/a me dijo que mi número apareció en "El Juego del Calamar" y ahí me di cuenta”.

