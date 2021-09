La cantante chilena Katherine Orellana, conocida también como "La morenaza de Rancagua", se encuentra pasando uno de sus mejores momentos en lo personal.

Esto porque la exparticipante de "Rojo Fama Contrafama", presentó en sus redes sociales al hombre que le 'robó el corazón', es decir, a su nueva pareja.

El nuevo pololo de Katherine Orellana

Mediante las historias de Instagram, la cantante presentó a su novio, no diciendo su nombre, pero sí mostrándolo junto a ella con melosas frases.

En el primer registro publicado, se puede ver a ambos mirando a la cámara sonrientes, luciendo lentes de sol. En el registro la artista escribió "agradecida" junto a un emoji de un corazón rojo.

Mientras que en la segunda "story", los dos aparecen con su cara totalmente descubierta. "Terminando el día agradecidos", redactó en dicha foto Orellana.

Revisa las historias

Kathy Orellana y su nuevo pololo

Se contagió de coronavirus

Por otra parte, unas difíciles semanas tuvo la cantante hace más de un mes, producto del coronavirus. Katherine se contagió de la enfermedad tras ser contacto estrecho de un caso positivo.

Para evitar un brote en su entorno familiar, se fue a una residencia sanitaria, donde tuvo que estar sin su hijo y no pudo trabajar en su Pyme de productos de desintoxicación.

"Me quedé por contacto estrecho en el hospital, no pude ver a mi hijo en persona, solo por videollamada por once días", reveló.

Sobre sus síntomas, contó que lo que tuvo fue un "resfriado, mareos y un poco de fiebre. Tomé los medicamentos indicados y me mejoré, gracias a Dios".

