El conmovedor momento en que Marc Anthony baja del escenario para cantarle a un joven ciego

En pleno concierto de su tour “Pa'lla Voy”, Marc Anthony protagonizó un hermoso momento al regalarle su atención a un joven ciego que estaba en su recital. El cantante se robó los aplausos del público asistente ante un conmovedor gesto que confirmó la humildad de uno de los salseros más aclamados del mundo del espectáculo.

Con esta acción se ganó cientos de titulares que reseñaron el noble gesto del ex de Jennifer Lopez. El Diario de Yucatán recordó en su publicación que el actual éxito del artista es el resultado de vencer sus limitaciones de la infancia, cuando enfrentó problemas con el habla.

Popularmente conocida como “tartamudez”, el cantante lidió con este trastorno que logró dejar atrás gracias a su pasión por la música. “Era tartamudo (...) me costaba mucho decir las cosas más sencillas, pero cuando cantaba se me quitaba, eso para mí fue un santuario en donde yo me escondía”, dijo en una entrevista.

El gesto de Marc Anthony para un fan con discapacidad

El Barclay Center en Nueva York vibraba al ritmo de los éxitos de Marc Anthony, el domingo 19 de septiembre, cuando miles de seguidores coreaban su inolvidable tema “Vivir mi Vida”, detalló el Diario Libre.

El video del neoyorkino se hizo viral en las redes en el momento en el que decide bajar del escenario con la ayuda de su personal, para abrazar y cantarle al oído una estrofa de la canción que sonaba al joven con discapacidad.

Johnny Rivera, el padre del adolescente de 16 años, bailaba con alegría junto a su hijo en la primera fila, disfrutando el recital a plenitud. Y Marc arriba, cantaba y observaba la escena, por lo que se sentó para aproximarse al fan, que sostenía en su mano derecha un bastón guía.

En el clip se observa que el padre entusiasmado le explicaba a su hijo lo logrado, mientras le acerca la mano del niño para que toque a su artista. Finalmente, el salsero bajó y apreció el amor del adolescente que fue a escuchar sus temas. Tras cantarle allí de frente, le dio un abrazo y un beso con lo que selló el gran momento que le valió millones de elogios.

Emocionado por el momento, el padre del feliz muchacho subió en su cuenta Instagram varios videos que capturaron el tierno sentimiento entre su hijo y Marc Anthony.

“El cumpleaños más feliz para mi joven rey. Mi corazón. El que cambió por completo mi visión de la vida. Continúa compartiendo tu luz y amor con el mundo. Una forma épica de traer el año #16. Interpretando una de sus canciones favoritas con uno de sus artistas favoritos”, escribió Johnny como parte la leyenda, en la que hizo hincapié del hermoso regalo que recibió su hijo con motivo de su cumpleaños.

A su vez agradeció al artista por el gesto que hizo llorar a más de un fan. “Gracias por hacer de este cumpleaños uno inolvidable para toda la vida”, escribió.

Sus fans vivieron el momento en pleno concierto y aplaudieron el gesto del cantante. Mientras que en las redes los seguidores dejaron comentarios del emotivo episodio que hace grande al intérprete de “La Gozadera”.

“Mi corazón está explotando”; “Esto fue genial”; “Un momento tan genial”; “¡Estoy llorando! Eres un papá increíble. El cumpleaños más feliz para su hijo”; “Llorando las lágrimas más felices. Feliz Cumpleaños”, fueron algunas de las reacciones de los cibernautas.

