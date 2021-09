Fran Reyes revela el secreto que utilizó para destetar a su bebé: "Mi leche ya no le satisfacía"

El proceso de destete de un bebé, es decir, el que ocurre cuando la madre deja de darle pecho a su guagua, puede ser muy traumático para las dos partes.

La periodista del "Mucho Gusto", Francisca Reyes, hace pocos días reveló que finalizó el proceso de lactancia con su hija Amalia, de tan solo un año.

"Sentía que esa dependencia nos estaba estresando a las dos, ninguna estaba descansando y además ella quedaba llorando cuando iba a trabajar", cuenta Reyes a LUN.

Además de lo anterior, la leche materna ya no la estaba alimentando como corresponde. "Ella estaba acostumbrada a dormir la siesta con mi pecho todas las tardes, y en las noches para dormir. Nunca me aceptó la mamadera y ahí venía el problema, como mi leche ya no le satisfacía, ella sentía hambre y empezó a ser un caos", añade.

El día del destete

Francisca ideó todo un plan para el día del destete. Una jornada que pensó que sería extenuante, por lo mismo llamó a su madre para que fuera a su casa y fue ella quien se acostó con Amalia, ya que "sabía que mi mamá era la única con paciencia en el caso que mi hija llorara. Así fue".

Esa noche fue la primera, "en un año", en la que pudo dormir de corrido, confiesa. "Desperté a las 10 de la mañana y no lo podía creer. El domingo no le di pecho en todo el día y cuando llegó la noche, la segunda del destete, mi mamá la hizo dormir y después me acosté junto a la niña", suma.

Y esa noche, para que su hija no le buscara el pecho, uso el "dato de la mostaza", revelado por una tía, quien le dijo que el condimento bloquearía el olor emanado por su leche.

"Las guaguas son sensible al olor, por eso quieren mamar. Ella me dijo 'ponte mostaza para que no sienta el olor a la leche'. Eso me hizo sentido", concluye, revelando que usó la salsa que todos encuentran en su refrigeradores, aunque también podría haber sido "kétchup o cualquier cosa que bloqueara el olor".

