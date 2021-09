En el año 2004, la popular revista Rolling Stone, publicó una lista con las 500 mejores canciones de todos los tiempos, encabezada por sonidos provenientes del rock y el soul y este 2021, el listado fue actualizado.

Luego de 17 años, se rehizo por completo el ranking, gracias a la colaboración de más de 250 artistas, escritores y figuras de la industria musical.

En Meganoticias, te presentamos las mejores 10 canciones, que lideran la nueva lista de Rolling Stone. Conócelas a continuación:

Las diez mejores canciones de la historia según Rolling Stone

10 Hey Ya! - Outkast

En la décima posición, se encuentra el single “Hey Ya!”, del dúo Outkast. En esta canción, se puede encontrar el pop, el funk, el rap y el rock, fusionados en un solo resultado. Fue lanzada en el 2003, y obtuvo un Grammy a la “Mejor actuación urban/alternative”

9 Dreams - Fleetwood Mac

Esta banda de rock, nacida en Londres en la década de los 60, obtuvo el puesto número nueve con su canción “Dreams”, la cual fue un éxito dentro del disco “Rumuors”, el cual, hasta el día de hoy, ha vendido más de 40 millones de copias en el mundo.

8 Get ur Freak On - Missy Elliot

"Oh, sí, hombre, seguro que estábamos en algunas cosas futuristas", dijo Missy Elliott a Rolling Stone en 2020. Dentro del top 10, no podía faltar la icónica rapera con “Get Ur Freak On”, tema que ella misma definió como futurista, y que, hasta el día de hoy, sigue sonando en diferentes eventos.

7 Strawberry Fields Forever - The Beatles

Escrita por John Lennon y Paul McCartney, esta canción abrió paso a una nueva era para la banda, encabezada por la psicodelia y el lado más vulnerable de los intérpretes ingleses, cambiando la forma en que se escuchaba y se hacía la música pop.

6 What's Going On - Marvin Gaye

En la sexta posición, se encuentra este éxito de Marvin Gaye, el cual es el soundtrack de su undécimo álbum “What's Going On”, estrenado el 21 de mayo de 1971 y logrando ser disco de oro.

5 Smell Like Teen Spirit - Nirvana

En el top 5, está la banda creadora del estilo “Grunge”, Nirvana, con su éxito “Smell Like Teen Spirit”. Este sencillo es la pista de apertura y sencillo principal del segundo álbum de la banda, Nevermind (1991), lanzado bajo el sello DGC Records.

4 Like a Rolling Stone - Bob Dylan

Acercándose al podio, se encuentra esta obra maestra del popular cantante Bob Dylan. Su letra agresiva proviene de un poema que escribió en junio de dicho año, cuando regresó extenuado de una gira agotadora por Inglaterra. Fue publicada en 1965, con una duración de 6:05 minutos.

3 A Change Is Gonna Come - Sam Cooke

El tercer lugar lo obtuvo este single del primer cantante de género soul en Estados Unidos, Sam Cooke. Esta canción, grabada en 1964, se convirtió en el discurso de despedida de Cooke y en un himno del movimiento de derechos civiles.

2 Fight The Power - Public Enemy

La segunda posición, es para Public Enemy, con “Fight The Power”, single que se consolidó como un himno de guerra en la película “Do the right thing”. En menos de cinco minutos, el grupo estadounidense, invita a su audiencia a reflexionar acerca de la realidad, tomar conciencia y luchar.

1 Respect - Aretha Franklin

El primer lugar se llevó la reina del soul, Aretha Franklin. Aunque “Respect”, fue escrita e interpretada originalmente por Otis Redding, fue la versión de la popularmente apodada “Lady Soul”, la que alcanzó reconocimiento a nivel mundial. En la canción, Franklin relata la declaración de una mujer fuerte y segura de sí misma, que sabe que tiene todo lo que su hombre quiere.

Ver cobertura completa