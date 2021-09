Hace algunos días atrás, la modelo Adriana Barrientos reveló como le gusta entablar una relación amorosa, sorprendiendo por su franqueza.

"Yo no podría estar con una persona que me haya hecho pagar miti miti una cuenta. Me enfría, vieja, me enfría. Es como un balde de agua fría. Olvídate. Puede ser Brad Pitt, pero me dices ‘tienes que pagar la mitad de la cuenta’ y ese gallo en su vida me va a ver los calzones", confesó en un programa virtual con Pamela Díaz.

Declaraciones que dieron de qué hablar en redes sociales, donde muchas personas coincidieron con sus dichos, mientras que otros no los compartieron.

Críticas a sus dichos

Es más, de este último grupo, hubo algunos hombres que la criticaron e incluso insultaron. Adriana Barrientos "funó" públicamente a algunos que le enviaron mensajes por privado.

Uno de ellos le escribió: "No saldría contigo de una forma (...) esa actitud de 'soy una diva, por lo que invítame y haz lo que yo quiero' es a mí parecer errada. No eres una diva, básicamente porque ninguna mujer lo es, además tal cosa como hacer todo lo que una mujer me dice me parece un machismo invertido igualmente nefasto".

Funa de Adriana Barrientos

A él la "Leona" le respondió: "Hombres llorando porque quieren pagar a medias, mujeres no salgan con estos, son unos miserables", junto a unos emojis de caritas llorando de risa.

Por otra parte, otro de sus seguidores fue más irrespetuoso con la modelo, escribiendo que "cada cual paga como puede, unos con plata, otros con el po.... ¿Cuál es su caso?".

Barrientos lo funó publicando su nombre completo, respondiéndole "yo no pago porque me junto con caballeros, no con rotos como tú", y luego escribiendo que "este es el clásico espécimen que trata de avergonzarte para salvar de pagar a él".

Funa de Adriana Barrientos

