WhatsApp: Cómo poner una contraseña para que nadie más lea tus chats

Desde que empezó a propagarse el fenómeno de las redes sociales, miles de internautas comparten sus datos personales en diferentes plataformas, con la finalidad de crear un perfil.

Y es que tanta información expuesta, causa la duda de si puede existir una vulneración de ella en el ciberespacio. De hecho, cada vez salen a la luz más y más páginas web, o desarrolladores pagados que aseguran tus datos.

Pero a veces el peligro está puesto en las propias personas. Aquí te contamos cómo ponerle una clave a tu WhatsApp y evitar que otros lean tus conversaciones, con sencillos pasos y desde tu mismo dispositivo.

¿Cómo crear la contraseña?

Esta aplicación no deja de sorprender con sus constantes innovaciones, pero no siempre se hace viral por crear funciones nuevas de la App, ya que hay algunas que desde hace un largo tiempo están disponibles, pero que, simplemente, no se tenía conocimiento de ella.

Así es el caso de la opción de crear una clave para acceder y, lo más genial, es que no se necesita descargar nada extra. Estos son los pasos a seguir:

Abre WhatsApp Ve a los tres puntos de la derecha y elige Ajustes Selecciona Cuenta y después Privacidad Desliza hasta la parte de abajo Selecciona Bloqueo con huella dactilar

Una vez llegado a este punto, solo debes apretar la opción de activar esta función, así la App recibirá el permiso para leer tu huella dactilar para evitar que cualquier otra persona lea tus chats sin tu consentimiento.

