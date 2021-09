WhatsApp: Conoce cómo funcionarán las reacciones a los mensajes

Desde hace un tiempo, diferentes redes sociales, incluyeron en su funcionamiento la opción de reaccionar a un mensaje en específico, con algún emoji predeterminado o incluso agregar uno nuevo.

Una de las pocas aplicaciones que faltaba en agregar esta función, era WhatsApp. Pero la popular plataforma de mensajería no se iba a quedar atrás.

Hace algunos días, en el twitter de WABetainfo, se compartieron las primeras publicaciones sobre la posible nueva herramienta en los chats.

Pero eso no es todo. También subieron un post en el que se mostraban otros cambios que pretende realizar en la sala de chat, en cuanto al color y estilo de las burbujas de mensajes.

If you didn't see the previous news, WhatsApp is planning to redesign chat bubbles on WhatsApp for iOS for a future update.

This screenshot shows the full comparison: new colors, style and they're larger.



Follow me to discover more details about all other upcoming changes 💚 pic.twitter.com/IFNF33tfZ5