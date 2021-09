El conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, sorprendió a todos con su participación en el programa "A Calzón Quitado" que la actriz Teresita Reyes realiza en Instagram, ya que en medio del espacio reveló tener un nuevo amor.

¡Diana Bolocco lo delató!

La confirmación se dio luego de que su compañera de labores en el matinal de Mega, Diana Bolocco, interactuara en el live y le comentara a Reyes sobre el nuevo romance de su colega.

"La Diana Bolocco dice que parece que sí está pololeando", dijo la actriz que interpreta a Bella Martínez en la teleserie "#PobreNovio".

"¡Cállate Diana! Porque si yo tuviera que contar todas las cosas que sé de ella... Yo soy un buen compañero y un buen amigo, me quedo callado", reaccionó entre risas Neme.

El nuevo amor de Neme

Tras darse unas vueltas y revelar algunas cosas de su vida privada, entre esto la cantidad de novios oficiales que ha tenido, finalmente Neme le confirmó a la actriz que sí tiene un nuevo amor, pero que prefiere no exponerlo.

"Tengo mi peor es na' por ahí... Hay un alguien por ahí... No es chileno, y no tiene nada que ver con la tele, por eso no lo quiero exponer", sentenció.

