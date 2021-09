"Nos estamos conociendo": Sergio Rojas confirma que está comenzando una relación con Andrés Caniulef

Una nueva pareja se ha formado en el espectáculo chileno. O al menos, está a punto de hacerlo. El nuevo romance lo protagonizan los periodistas de farándula Sergio Rojas y Andrés Caniulef.

Fue Rojas quien confirmó el inicio de esta incipiente relación en su programa virtual "Qué te lo digo", tras ser interpelado por los espectadores que veían su transmisión en ese momento y por el coanimador del espacio, Hugo Valencia.

"Nos estamos conociendo"

Fue este último quien le consultó directamente si se "han dado besos", a lo que Rojas contestó, "sí, nos hemos dado besos (...) es una persona súper encantadora, hemos salido harto a hacer vida social, a bares, la gente te mueres lo que lo quiere".

"Yo siento que soy una Kim Kardashian, él como que me luce, la gente me saca fotografías. Él se siente acompañando a Kim Kardashian", aseguró.

Eso sí, se apuró en aclarar que por ahora solamente "nos estamos conociendo, pero él me conoce más de lo que yo pensaba". Tras decir lo anterior, recordó una anécdota de un programa que visitaron, y se sorprendió por cuanto sabía Caniulef de su vida.

"Yo sigo soltero, lo que estoy diciendo es que es una persona encantadora y que nos estamos conociendo", enfatizó, frente a la gente que ya daba por hecho su relación.

Sobre esto último, hizo hincapié en que "uno no tiene que apurar nada, uno tiene que conocer a la gente. Yo hoy día estoy conociendo a una persona súper bonita, súper encantadora (...) hoy día es otro Andrés, no es el de la huma, no es levantado, conversamos temas súper aterrizados".

