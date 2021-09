Vale Roth muestra mejorías en su piel tras reacción alérgica y agradece apoyo: "Hay gente que hasta reza por mí"

Una desconocida y rara afección afectó a la modelo y bailarina Valentina Roth, quien a través de redes sociales preocupó a sus fanáticos tras mostrar las graves consecuencias que ha sufrido su cuerpo producto de esta enfermedad.

Resulta que desde el domingo pasado, Roth ya había advertido a sus fans en Instagram que se encontraba con ronchas en su piel, subiendo diversos registros en donde se le ven partes enrojecidas en su cara, piernas, torso e, incluso, cuero cabelludo.

Sin embargo, la joven indicó que con el paso de los días los síntomas fueron empeorando, y al no encontrar una explicación sobre su estado de salud, decidió visitar a un médico.

Afortunadamente durante la mañana de este sábado anunció a sus seguidores que su piel ya se encontraba mejor, e incluso señaló que aprovechó la mañana para salir a hacer ejercicio.

"No me pica nada"

Mediante las historias de la aplicación, la joven se mostró con mascarilla mientras iba camino a trotar y manifestó que las molestias en su cuerpo disminuyeron considerablemente.

"Qué rico! ya me siento mejor, no me pica nada, poquito la espalda, pero nada más", partió comentando en el video.

En este sentido, señaló que su tratamiento médico lo terminará el martes, y que los resultados de sus exámenes de sangre de par con su diagnóstico oficial, estarán disponibles durante los siguientes días.

"El jueves va a estar lista la biopsia, pero parece que está todo bien, después me tengo que hacer un test de alergias para saber a qué le tengo alergia", agregó.

Finalmente, manifestó su agradecimiento a quienes le enviaron mensajes de apoyo: "Muchas gracias por todos los mensajes, se pasan, de repente ya no sé como agradecerles, hay gente que hasta reza por mí, qué tiernos", expresó.

En una de sus últimas stories, Valentina se dejó ver sonriente tras volver a su casa, dejando en evidencia que ya no tiene marcas rojas en su rostro.

