En 5 recuerdos: El día que murió Felipe Camiroaga en el accidente de Juan Fernández

Este jueves 2 de septiembre se cumplen 10 años del accidente del Casa 212 en Juan Fernández, en el cual murieron 21 personas, entre ellas, el conductor de televisión Felipe Camiroaga.

Una fecha que quedó marcada para miles de chilenas y chilenos, quienes por alguna razón, recuerdan este día como si de una efeméride se tratara y que Meganoticias.cl quiso rememorar a través de cinco recuerdos.

De una "halcona" de Felipe a un estudiante universitario, pasando por la periodista Andrea Arístegui, cinco personas recuerdan lo que estaban haciendo ese 2 de septiembre de 2011, al momento de conocerse las primeras informaciones del fatal accidente.

"Lo sentía como uno más de la familia"

“Una fecha que quedó marcada para siempre en mi vida”. Así de clara y enfática es Gladys Díaz, de 64 años, quien pertenece a la ONG “Las halconas de Felipe Camiroaga”. Recuerda que ese día se estaba preparando para ir a una lota que organizaba el curso de su hija menor, cuando se enteró del accidente.

“Me estaba poniendo la chaqueta cuando en la tele aparece la noticia del avión en que iba Felipito. Me quebré. No lo quería creer? ¿Pero, cómo?, pensaba, si lo había visto en la mañana, sabía que iba a Juan Fernández a ver cómo iba la reconstrucción”, rememora.

Frontis de TVN el 2 de septiembre de 2011

Prefirió quedarse en casa en vez de ir al beneficio del curso de su hija, y realizó una larga vigilia frente al televisor, esperando alguna buena noticia del capotaje del Casa 212. Añade que durante varios minutos, hasta que se confirmó su deceso, “siempre pensé que Felipe, como era atlético, musculoso, podía no sé? nadar, acercarse a la bahía flotando de espalda? qué sé yo. No podía morir, era mi compañía. Sé que suena raro para algunos, pero yo en ese tiempo luego que mis hijos se fueran al colegio, él me acompañaba hasta la hora de almuerzo... lo sentía como uno más de mi familia”.

Esa misma noche se fue sola desde Maipú hasta el frontis del canal para sentirse más cerca de Felipe, pese a que estaba consciente que él ya no estaba terrenalmente en TVN. “Llevaba mis velitas y fotos, hice cadenas de oraciones con otras mujeres. Me sentí comprendida allí, porque las demás sentían lo mismo que yo, una congoja tremenda por la muerte de mi Halcón? sinceramente, es uno de los días más terribles de mi vida”, asegura.

Homenajes a Felipe Camiroaga

“Cada vez que estoy cerca de la fecha, me da por ver compilados de Felipe en YouTube, donde me río con sus locuras y por segundos, imagino que sigue vivo. Conductores como él en Chile ya no hay? y nunca más habrá”, cierra Gladys, con la voz entrecortada por la emoción.

"Fue muy extraño, muy impactante"

Para Javier era un viernes como cualquier otro. En ese entonces era estudiante de medicina, y ya tenía definida su rutina para la tarde del 2 de septiembre de 2011. Asistir al gimnasio como siempre lo hacía de 6 a 8 de la tarde.

Mientras estaba haciendo su rutina de ejercicios sobre la máquina elíptica, comenzó a notar que los televisores del recinto, que usualmente mostraban publicidad de actividades físicas, fueron sintonizando los canales de noticias, informando una noticia que no podía creer.

Homenajes a Felipe Camiroaga

“Recuerdo perfectamente haber estado en el gimnasio haciendo mi cardio final, cuando de repente los personal trainer comenzaron a cambiar todas las teles sintonizando los noticieros, que informaban sobre un accidente con 21 personas a bordo. No le di mayor importancia en ese momento”, confiesa.

Sin embargo, todo cambió cuando confirmaron que en ese vuelo iba el conductor Felipe Camiroaga. “Fue muy extraño, muy impactante, porque uno no se espera que las personas mueran tan jóvenes y más encima, sin previo aviso. Los accidentes pasan, lo sabemos, pero a veces uno ve tan lejana esta realidad de las personalidades de televisión”, reflexiona.

Cortejo fúnebre de Felipe Camiroaga

Tras conocer eso, se fue rápidamente a su casa donde vivía con su familia, y allí su madre ya tenía el televisor prendido, secándose las lágrimas frente al televisor. “Ella veía el matinal todos los días, le encantaba Felipe. Nunca me imaginé que sería tan terrible para ella la muerte de Camiroaga... Hasta hoy de hecho tiene como tradición comprarse un calendario que tenga la foto de él, todos los años”, narra.

"La cobertura más dolorosa que me ha tocado hacer"

La actual conductora de Meganoticias y periodista con más de 15 años de trayectoria, Andrea Arístegui, asegura que cubrir la tragedia del Casa 212 es una de las más difíciles que le ha tocado durante su vida profesional. No solo por la magnitud de la tragedia en donde murieron 21 compatriotas, sino porque 5 eran de TVN, el canal en donde trabajaba en 2011, entre los que se incluye Felipe Camiroaga.

“Yo era en esa época editora del área internacional de prensa de TVN, y estaba justo después de la reunión de pauta revisando algunas notas, cuando empecé a ver que había harta conmoción en los pasillos, fui a ver y ahí me contaron que había un equipo completo del ‘Buenos días a todos’ que había ido a reportear a Juan Fernández y estaba desaparecido, y que aparentemente había un accidente grave”, recuerda de entrada.

La tumba de Felipe Camiroaga

Tras conocer los primeros trascendidos, lo calificó como “un golpe tremendo”, no solo para ella, sino para todos los integrantes del canal de esa época, “porque muchas de las personas que estaban ahí uno conocía, no solamente a Felipe Camiroaga que era la cara más visible”.

“Todo el equipo que estaba trabajando en ese momento uno conocía, que se las topaba en los pasillos, en la hora de almuerzo. Es muy impactante cuando hay una noticia que uno tiene que transmitir y que te toca además directamente”, rememora.

Condolencias al interior de TVN

Luego de confirmarse la desaparición del Casa 212, comenzó la transmisión, la cual fue “abrumadora” para Andrea, porque por una parte, se encontraba el factor emocional, debido a que los impactaba directamente porque conocían a las personas, y también porque al ser un hecho evidentemente noticioso, debían llevar la información a los televidentes.

“Nos teníamos que hacer cargo de una transmisión que no sabíamos cuánto iba a durar y con información sumamente delicada (...) había tantas familias que estaba sufriendo el dolor, la angustia, la desesperación. Me tocó transmitir en algunos horarios en esta transmisión que no paró durante mucho tiempo y yo creo que es la cobertura más dolorosa que me ha tocado hacer en mi carrera periodística”, cierra.

"Es una anécdota este día en la familia"

A sus actuales 24 años, Mario recuerda que ese 2 de septiembre de 2011 estaba jugando en la calle con unos amigos, cuando su mamá lo llamó para tomar once. “Estaba de moda en ese tiempo Calle 7, y siempre lo veíamos cuando tomábamos té. Justo era día de eliminación, cuando interrumpen la transmisión por el accidente”.

El joven sincera que en ese momento le dio “lata”, porque en un comienzo pensaba que era “un accidente más” en el país. Pero a los pocos minutos el noticiero confirmo que se encontraba Felipe Camiroaga en el avión, y entendió que probablemente estaba muerto.

Homenajes a Felipe Camiroaga

“Fue cuático verlo. Yo salí al tiro y todos mis amigos hablaban de lo mismo. No lo veíamos en el matinal porque íbamos al colegio, pero uno lo conocía porque era y es un ícono de la tele? Fuimos a la casa del Seba (un amigo) y su mamá estaba llorando. De cabro chico no lo entendía, pensé ‘que exagerada’”, reconoce entre risas.

Tras volver a su casa, su abuela, quien estaba viva en ese entonces, se encontraba en las mismas condiciones que la mamá de su amigo. “Ver a mi lela así fue fuerte, cuando se murió mi abuelo no más la había visto así. Es toda una anécdota esté día en la familia, porque siempre recordamos a mi abuelita, que falleció hace algunos años, por su tristeza por este día”.

"Una injusticia total"

Cecilia se encontraba saliendo de su jornada de trabajo como secretaria de un recinto médico cuando en el colectivo escuchó a través de la radio sobre el accidente, en el cual estaba involucrado Felipe Camiroaga.

“Fue extraño. Lógicamente yo conocía, por la tele, a Felipe, y lo encontraba simpático y todo. Me dio lata por lo que le pasó, pero siendo sincera, lo lamenté más por las otras 20 personas que lo acompañaban”, relata, desmarcándose de los testimonios anteriores.

Felipe Camiroaga con algunos pasajeros del Casa 212

Y es que Cecilia encuentra que la tragedia ocurrida es una “injusticia”, debido a que los pasajeros del vuelo iban a verificar cómo iba la reconstrucción y ayudar a los habitantes de la isla.

“Imagínate, despertar ese día con la alegría de que ibas a hacer algo bueno y de pronto, fallecer por un error humano. Eso te juro por Dios que me dio tanta tristeza. Gente tan buena que falleció, entre ellas Felipe. Una injusticia total, uno mira tanta gente que es cero aporte en la sociedad, y los que si lo son que mueran... La vida es injusta”, piensa.

Tal como el 18 de octubre por el estallido social de 2019, el 27 de febrero por el terremoto de 2010 o el 24 de junio por la muerte de Michael Jackson en 2009, el 2 de septiembre quedó marcado, desde 2011, para siempre en la memoria colectiva, por el fatídico accidente que le quitó la vida a Felipe Camiroaga, quien se convirtió para muchos, en el mejor conductor de TV en la historia de Chile.