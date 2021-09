"Los quiero mucho papus": Familiares de Tomiii 11 despiden al niño y agradecen cariño de sus seguidores

Los usuarios de Internet quedaron conmocionados esta semana tras conocer la noticia de que el youtuber Tomás Blanch, mejor conocido como Tomiii 11, falleció a sus 12 años de vida.

Mediante redes sociales, miles de internautas han despedido al niño, y también lo han hecho sus familiares, que han agradecido y valorado los gestos de millones de personas que conocieron a Tomiii por su canal de YouTube.

"Los quiero mucho papus"

Uno de sus primos, llamado Isaac, subió una historia a su cuenta de Instagram, donde se puede ver una tarjeta en donde aparece Tomás como si fuera un dibujo animado.

Sobre ella escribió: "Muchísimas gracias por haberlo apoyado y hacerlo tan feliz. Los quiero mxo (mucho) papus". "Papus" es el nombre con el que la fanáticada del niño se identifica en la web.

En otra historia, expuso la tristeza que siente por la muerte de Tomiii 11, escribiendo un sentido mensaje en una foto del recuerdo, donde aparece Tomás cuando era más pequeño.

"Nunca supe la falta que me hacías, te amo tanto, me enseñaste mxas (muchas) cosas siendo tan pequeño, no sabes la falta que me harás, pero estoy seguro que donde estés me cuidarás, porque siempre te preocupabas por mí. Descansa en paz mi pequeñito guerrero", comentó.

"Lo único que quiso es contar su historia de vida"

Meganoticias habló durante el lunes 30 de agosto con el tío del youtuber, Alejandro Blanch, hermano del padre de Tomás, quien reveló que como familia actualmente se encuentran "consternados".

"Mi hermano, Vicente, y mi cuñada están deshechos. Creemos que de verdad ha sido una suerte de dulce y agraz", añadió. Esto porque hace pocos días al pequeño lo habían premiado con el "Giga Awards", al mejor youtuber chileno.

"Se ha ganado todos los premios, él lo único que quiso es contar su historia de vida diaria, de sus caballos, pollitos, gatos en su canal de YouTube", agregó.

"Ha sido muy conmovedor", aseguró el tío de Tomiii, quien informó a los fanáticos del niño que sus funerales se desarrollarán durante este 1 de septiembre, en su natal comuna de Rengo.

