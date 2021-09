Oriunda de Santiago, Rocio Madariaga es una de las caras más visibles del cosplay en Chile. Sus trabajos tienes particularidades en la técnica y la forma de adaptar personajes a versiones femeninas.

Ahora es la actual animadora de nuestro programa Free To Play de ETC TV y estuvo entre las nominadas a la categoría “Mejor Cosplayer” en los premios Giga Awards 2021.

Te puede interesar Cowboy Bebop: Protagonista del live-action reveló su mayor temor

La joven conversó con ETC y comentó parte de su trabajo, el que compatibiliza con sus gustos por la costura y la confección de trajes y vestuarios.

¿Cómo partió en el cosplay?

"Partí como cualquier mortal, no sabiendo nada. Me gustaban muchos los monitos, típico? el anime, la cultura japonesa y siempre me atrajo el mundo del cosplay. Lo encontraba muy bonito, pero nunca me animé a hacerlo porque no tenía amigos que lo hicieran. Todo esto cambió cuando llegué a la universidad y ahí conocí a una amiga que hacía", remarcó.

Además Rocío comentó que su amiga "con el tiempo me dijo 'que coses bonito, deberías hacer cosplay' y me dije: 'A pos... podría'. Entonces ella empezó a darme tips para hacer trajes y fue la persona que me incentivó. Aunque partiera como un hobbie, me quedó gustando la cosa de ir a eventos de cosplay. Aunque al principio fue algo muy extraño porque en general uno va a pedir fotos a famosos y esta vez me tocó a mí".

Sus trabajos más difíciles

Respecto a sus trabajos más complejos, la cosplayer aseveró que "es súper difícil elegir uno porque cada trabajo tiene su propia historia. Yo de repente me pongo a pensar en el proceso de cada traje y sus aprendizajes, cada uno tiene algo diferente. Mi primera armadura fue Wonder Woman, ese traje es uno de mis favoritos, no solo porque es uno de mis personajes favoritos o lo tuviera cuando salió la primera película. Me pasó que ese en particular hizo que la gente me notara mucho más en redes sociales y me empezaran a invitar a muchas más cosas, además de aprender a trabajar la Goma Eva".

En la misma línea, remarcó que "el otro es el de Capitana Marvel que es un Body, quizás no un enterito como muchos piensan, acá fue un rompecabezas de tela. En ese sentido el traje 'Armadura' que más me costó fue Wonder Woman, en 'Tela' es Capitana Marvel, Widow Maker se queda con la categoría 'Maquillaje' ¡Horas de preparación para ese traje!".

¿Quieres leer la entrevista completa? Ingresa en este link

Si quieres conocer más noticias, también puedes entrar en ETC TV.

Ver cobertura completa