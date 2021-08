"Hubo un trabajo superior al resto": Pipo Gormaz impacta imitando a Anthony Kiedis en The Covers

El actor y músico chileno Francisco "Pipo" Gormaz impactó al jurado del programa The Covers de Mega, luego de imitar a Anthony Kiedis, el vocalista y líder de Red Hot Chili Peppers.

La interpretación de Pipo lo llevó a ser uno de los favoritos para pasar directo a la siguiente fase del show.

Gormaz entró al escenario caracterizado como el músico estadounidense y luciendo el cabello largo y liso que caracteriza al músico.

Ovación del jurado

Luego de su presentación, el jurado ovacionó el talento y las ganas que le puso el actor de teleseries a la interpretación.

"Se nota que te gustan los Chilli Peppers, se nota que te gusta Anthony Kiedis, se nota que conoces bien la canción y al personaje", destacó el jurado Beto Cuevas.

El ex La Ley también dijo que "siento que lo hiciste muy bien, no sabría qué más decirte que felicitarte, porque me hiciste sentir que estaba viendo a Anthony Kieds acá".

Por su parte, Javiera Contador comentó que "lograste transmitir confianza, seguridad, los gestos. Muchas gracias por el show".

En la misma línea, Oscar Mediavilla resaltó que "lo hiciste súper, súper bien. Realmente sorprendente, muy bien, me gustó. No puedo decir nada, te felicito".

"Hubo un trabajo superior al resto"

Después de que todos los imitadores se presentaran en el escenario, llegó el momento de que el jurado escogiera quién pasaría de manera directa a la segunda ronda.

Previo al anuncio de que sería Gormaz, Javiera Contador destacó que en su imitación "hubo un trabajo superior al resto. El día de hoy se notó que estaba en un piso superior y por ende nos parece justo que esa persona sea clasificada como primer tributo".

Antes de subirse al escenario, confesó que la música es parte fundamental de su vida. "La música siempre ha sido una de las partes más importantes de mi vida, trabajo con ella, vivo de ella. Siempre quise subirme arriba de los escenarios, pero en un comienzo fue bien difícil, tenía pánico escénico", comentó.

"La primera vez que me subí a un escenario a cantar, canté de espalda al público", reconoció el actor.

La última teleserie en la que participó Gormaz fue Gemelas (Chilevisión), en la cual interpretaba a Vicho, el cantante de una popular banda de cumbia ranchera. Sin embargo, la música traspasó la ficción y los actores formaron la banda "Vicho y las gaviotas".

